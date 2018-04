Første spadestik til privat vuggestue

Tirsdag blev der taget første spadestik til en helt ny vuggestue i Tofte ved Bogense. Og noget usædvanligt er der tale om en privat vuggestue.

Det var de store gravemaskiner, der tirsdag morgen rykkede ind på grunden ved siden af Spirrevippen i Tofte.

Den private gårdbørnehave Spirrevippen har gennem de seneste syv år arbejdet for at kunne etablere en vuggestue til 12 børn.

Spirevippen blev etableret for 21 år siden af en gruppe forældre og har i dag 70 børn.

- Vi er en gårdbørnehave med konceptet ”fra jord til bord”. Børnene bruger det meste af dagen ude i naturen og i dagligdagen lærer de, hvor maden stammer fra, fortæller Vivi Godt, der er daglig leder af Spirevippen, til TV 2/Fyn.

Den 15. marts i år begyndte vuggestuen midlertidigt med seks børn i et lokale i børnehaven.

Længe undervejs

Onsdag blev det første spadestik til den nye vuggestue så taget, men forud er der gået syv år med at planlægge og få alle ting på plads.

- Vi har alle sammen gået meget, meget længe og håbet på, at det her blev en realitet en dag, så det er rigtigt specielt for os alle sammen, siger Morten Grønvald, der er medlem af bestyrelsen.

Vuggestuen bliver opført i et samarbejde med Væsktfonden, Huscompagniet og Nordfyns Bank.

- Det er lykkedes at få dem til at tro på os. Spirrevippen har et godt navn, og der er rigtig mange, der gerne vil have deres børn her. Så vi har heller ikke oplevet det faldende børnetal, fortæller Morten Grønvald.