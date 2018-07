Førstehjælp under koncert: Øl erstatter ikke vand

Grøn Koncert satte ekstra fokus på at beskytte deres gæster mod varmen.

27.000 mennesker festede fredag i den stegende hede på Dyskuepladsen.

Fest, fadøl og ekstrem varme kan være en farlig cocktail. Derfor har Grøn fokus på at vejret kan udgøre en risiko for de gæster, der tænker mere på at feste til musikken, end på at beskytte sig mod varmen.

- Vi har udvidet på vores førstehjælpsberedskab og kørt ekstra vandposter ind på pladsen. Derudover har vi nogle rigtig dygtige frivillige førstehjælpere, der kan hjælpe, hvis folk glemmer at drikke nok vand, siger Christian Sejlund, der er sikkerhedschef på Grøn Koncert.

Øl erstatter ikke vand

Jonathan Sommer arbejder med førstehjælp på pladsen og han ved godt, hvilke behandlinger de forventer at få flest af.

- Folk, som ikke har fået nok væske. Folk der erstatter væske med øl, det er der mange der gør.

Når pladsen er som den er, er det svært at beskytte sig mod solen. Der er ikke så meget skygge derude. Det betyder, at folk også kommer ind med hedeslag, hvor vi prøver at afkøle deres krop, siger Jonathan Sommer.

Mellem klokken 13 og 16 er solen værst ifølge Jonathan Sommer, så der forventer de et stort ryk af mennesker, der kommer ind i førstehjælpsteltet.

Odense er 6. og næstsidste stop på Grøn-turen. På de andre stop har sommersolen også været en varm medspiller, uden det har medført større gener. Og sikkerhedschefen regner heller ikke med, at de fynske gæster bukker under for varmen.

- De bliver løbende orienteret om at drikke vand, bruge masser af solcreme og tage en bøllehat på, siger Christian Sejlund.

Grøn har meldt totalt udsolgt med 27.000 indløste billetter til den varmeste endags-koncert i mands minde. Og sådan salg bidrager på budgetkontoen, som andre end sikkerhedschefen kan glæde sig over.

- Vi knokler en vis del ud af bukserne. Vi glæder os til vi når til Valby med et stort overskud til fonden, Christian Sejlund.

Overskuddet fra Grøn Koncert går til Muskelsvindfonden.

