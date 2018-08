Folk på gaden råber og spytter efter fynsk politiker: - Du er et forfærdeligt menneske

Pernille Bendixen (DF) har flere gange oplevet, at tilfældige forbipasserende på gaden råber skældsord efter hende. Hun kalder opførslen for ’primitiv’.

- ’Du er et forfærdeligt menneske.’

- ’Har du kigget i et spejl, du ligner jo en abekat?’

TV 2/Fyn har i de seneste uger bragt flere artikler om verbale overfald, overfusninger og om, hvordan vi taler til hinanden.

Hvad er man for et menneske, når man mener, at man selv har ret til at råbe efter et andet menneske på den måde? Jeg synes, det en meget primitiv opførsel Pernille Bendixen

Forrige uge kunne du læse historien om den dansk-tyrkisk ejendomsmægler Bahadir Demirhan fra Odense, der blev overfuset og nedgjort for sin etniske baggrund, da han var ude at spise med sin familie.

Og i denne uge har vi bragt historien om en uenighed mellem to kvinder om en p-plads, en uenighed der udviklede sig fredag eftermiddag til et skænderi om 24-årige Hibba Yousef Kilanes tørklæde.

Spytter og råber

Også i den politiske verden oplever de folkevalgte at blive mødt med ubehagelige og endda fysiske mishagsytringer i det offentlige rum.

- Vi har oplevet i Dansk Folkeparti, at folk råber ad os med nogle meget ubehagelige ord, og der er også blevet spyttet efter os på gaderne. På Dyrskuet oplevede vi, at folk opfattede os som en smittespredende sygdom og råber ’åh, hvilken sygdom’ og løber videre, siger Pernille Bendixen, der både sidder i Folketinget og byrådet i Odense for Dansk Folkeparti.

Læs også Inge har fået nok: - Tal dog pænt til hinanden

Hun er helt uforstående over for, hvad det er, der får mennesker, som ikke kender hinanden, til at angribe hinanden verbalt.

- Hvad er man for et menneske, når man mener, at man selv har ret til at råbe efter et andet menneske på den måde? Jeg synes, det en meget primitiv opførsel. Og jeg synes, man er meget dårligt stillet, når man ikke kan finde ud af at argumentere sig ud af sine holdninger, siger Pernille Bendixen.

Tilfældige mennesker

Den fynske folketingspolitiker har måttet lægge ører til mange forskellige angreb og ytringer fra personer, hun ikke kender.

Læs også Fynboer skammer sig over møgfald på Hibba

- ’Du er et forfærdeligt menneske’ har jeg hørt folk råbe efter mig.

- Det er tilfældige forbipasserende mennesker eller en, man lige møder nede i Brugsen. Det er jo ikke nogen, jeg kender. Fremmede mennesker, der åbenbart mener sig berettigede til at råbe efter mig på gaden, siger Pernille Bendixen.

Hun forklarer, at hun selv forsøger at gå foran som det gode eksempel, når det kommer til at tale ordentligt til hinanden.

- Og så opfordre andre til at holde den gode tone. Det synes jeg, at jeg prøver selv. Gå efter bolden og ikke manden, siger Pernille Bendixen.

Borgmester ind i debatten

Samme tilgang har Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Han forklarer til TV 2/Fyn, at det afgørende i hele debatten ikke er, hvad man mener, eller om man politisk tilhører den ene fløj eller den anden fløj.

Læs også Ekspert efter overfusning af Hibba: Der er sket en stigning i antallet af hadforbrydelser

- Det handler om, at man skal simpelthen tale ordentlig til hinanden. Det skal ikke være sådan, at man skal gå og kigge sig over skulderen, hvis man ser ud på en bestemt måde eller har nogle bestemte politiske holdninger. Man skal kunne diskutere de uenigheder, der er, på en ordentlig måde, siger Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren kaster sig helt ind i debatten om, hvordan vi taler til hinanden, når han i næste uge skal mødes med Hibba Yousef Kilane og Bahadir Demirhan for at tale om, hvordan man kan holde en god, ordentlig og rummelig samtale.

Det møde kan du læse mere om her.