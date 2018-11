Folk strømmer igen til fodbold - bare ikke i Odense

Flere og flere vælger igen at besøge de danske stadioner for at se fodbold i Superligaen.

Det viser en gennemgang som Ritzau har lavet af tilskuertallene efter de første 14 spillerunder.

Men mens FC København, Brøndby, C Midtjylland, AGF og AC Horsens tiltrækker massivt flere tilskuere til hjemmekampene, så hænger OB's opbakning noget i bremsen.

Således viser tallene, at tilskuertallet til kampene på Odense Stadion er gået 7,5 procent tilbage. Det skal ses i lyset af en samlet fremgang i superligaens kampe på 11 procent.

AC Horsens kan notere et plus på hele 37 procent, FC København går 30 procent frem, AGF godt 24 procent og Brøndy IF og FC Midtjylland er noteret for en fremgang på omkring 15 procent.

Flere tilskuere skaber intense kampe

Fremgangen kommer efter flere sæsoner med tilbagegang, og i rene tilskuertal er fremgangen på 6.720 tilskuere i gennemsnit per kamp efter 14 spillerunder.

Vi føler også, at der spilles fodbold på et kvalitetsniveau, der fortjener den her interesse, og vi vil gerne øge tilskuertallet yderligere Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen

Direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen glæder sig over, at flere års fald nu er vendt. Han siger til Ritzau, at det betyder rigtig meget, at der kommer flere tilskuere:

- Det forbedrer oplevelsen, og det gør kampene mere intense, hvilket igen giver en bedre oplevelse på tilskuerpladserne. De to ting befordrer hinanden.

- Vi føler også, at der spilles fodbold på et kvalitetsniveau, der fortjener den her interesse, og vi vil gerne øge tilskuertallet yderligere, tilføjer Claus Thomsen.

En anden forklaring på ligaens tilskuerfremgang er oprykkerne fra Vejle og Esbjerg. De to klubber trækker flere tilskuere end Silkeborg, Lyngby og Helsingør, der rykkede ud i maj.

Fakta Superligaen oplever i denne sæson en tilskuerfremgang på foreløbig 11 procent efter 14 spillerunder.

Sådan ser tilskuergennemsnittet ud for hver klub (i parentes 2017/18-sæsonen): FC København: 15.958 (12.280)

Brøndby: 15.182 (13.198)

AGF: 10.811 (8.705)

FC Midtjylland: 6.985 (6.041)

Vejle: 6.543 (oprykker)

OB: 6.505 (7.033)

AaB: 6.103 (6.031)

Esbjerg: 5.202 (oprykker)

Sønderjyske: 4.973 (5.015)

Randers FC: 4.241 (4.097)

AC Horsens: 4.010 (2.928)

Vendsyssel: 3.322 (oprykker)

Hobro: 2.646 (2.914)

FC Nordsjælland: 2.471 (3.708) Kilde: Superstats.dk Se mere

Kampe promoveres bedre

Claus Thomsen oplever desuden, at klubberne er blevet dygtigere til at markedsføre deres kampe, og at det er hans indtryk, at klubberne har øget indsatsen. Blandt andet før lokalopgør med historisk betydning, hvor de sætter rammen.

- Det gør de bedre end tidligere, mener Claus Thomsen.

66.000 flere på lægterne

Direktøren vurderer, at tilskuerfremgangen i realiteten begyndte i sidste sæson, hvor kampene i snit blev overværet af 5.880 tilskuere over hele turneringen.

- Hvis vi renser for, hvor koldt det var i februar - hvilket egentlig er noget sludder - så var vi ikke utilfredse med sidste sæson. Men det er klart, at det er meget bedre i denne sæson.

- Jeg vil ikke sige, at nu går det kun fremad. Jeg er altid nervøs for at komme med profetier. Men hvis vi alle fokuserer på, at det skal gå fremad, så kommer det også til det, siger Claus Thomsen.

De 14 første spillerunder har trukket 658.588 tilskuere på stadion mod 592.581 i sidste sæson.

TV 2/Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra OB.

