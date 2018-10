Mindeoptog: Folkemængden springer Flakhaven over

Byggemarkeder er blevet støvsuget for fakler forinden fredagens optog i Odense for Kim Larsen.

På Amfiscenen begyndte folkemængden at tænde faklerne, og bevæge sig langsomt mod Flakhaven, hvor kirkeklokkerne spillede.

Mens optoget bevægede sig mod Flakhaven gættede journalist og radiovært Erik Nielsen på, hvilken sang kirkeklokkerne skulle spille.

- Den melodi, som jeg tror de fleste danskere elsker mest, det er "Kvinde min", men jeg er ikke sikker på, at den kan spilles på kirkeklokker, sagde Erik Nielsen fra DR P4 Fyn i livesendingen på TV 2/Fyn.

Kirkeklokkerne lagde an til en "andægtig" stemning.

Folk springer Flakhaven over

Vores reporter på stedet, der var der før koncerten sluttede, vurderer at to til tretusind allerede havde bevæget indfundet sig på Flakhaven. Det er anslået at selve optoget i alt tæller omkring 10.000 mennesker.

I København er der så mange mennesker til det Københavnske mindeoptog, at Københavns Politi opfordrer deltagere til ikke at gøre optoget færdigt. I det Københavnske optog er der anslået 25.000-30.000 deltagende.

Vores reportere i Odense vurderer også, at der hverken er plads til alle ved Flakhaven eller på Sortebrødre Torv.

Yderligere vurderer vores reportere nu også, at folkemængden har luret, at der er for mange mennesker, så flere af dem har sprunget over Flakhaven og bevæger sig nu direkte mod Sortebrødre Torv.

Vi følger med hele aftenen og du kan følge med i hele mindeoptoget live her: