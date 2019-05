Folketingskandidat frygter, han har været offer for politisk hærværk

Natten mellem den 6. og 7. april i år blev der kastet en stor sten igennem stuevinduet hos folketingskandidat Gert Broxgaard.

- Stenen var så stor, at stenkasteren har været helt inde i min have for at kaste stenen. Den fløj over stuebordet og landede på gulvet, fortæller Steen Broxgaard, der bor i Odense og nu stiller op for Kristendemokraterne ved det kommende folketingsvalg.

Gert Broxgaard, der også er kendt som en særdeles flittig læserbrevsskribent, har en mangfoldig politisk karriere bag sig. Han har både været kandidat for Centrumdemokraterne, partiet Folkeflokken, Lokallisten Ny Odense og nu stiller han altså op for Kristendemokraterne i Assens valgkreds. Han er dog aldrig blevet valgt, hverken til byråd, region eller Folketing.

Men stenkastet har alligevel fået ham til at tænke over, om episoden kunne have en sammenhæng med hans politiske engagement.

Det var denne sten, der blev kastet ind til folketingskandidatet i starten af april

- Efter stenkastet gjorde jeg mig flere tanker, blandt andet om det eventuelt kunne være politisk motiveret, da jeg nu stiller op til folketingsvalget for Kristendemokraterne. Jeg kontaktede derfor politiet, som skrev, at jeg skulle anmelde det senere, når jeg fik et overslag på hvad skaden ville løbe op i, fortæller folketingskandidaten.

Efter weekendens stenkast mod Odense rådmanden Susanne Crawley kontaktede Gert Broxgaard igen Fyns Politi.

- De kom forbi for at hente stenen og for at se om der eventuelt kunne findes DNA spor på stenen. Samtidig blev der taget billeder af den skadede rude, som endnu ikke er skiftet ud, siger Gert Broxgaard.

Fyns Politi bekræfter, at de har hentet stenen, men har ikke yderligere kommentarer. De vil heller ikke udtale sig om eventuelle motiver til stenkastet mod folketingskandidaten.