Folketingskandidat trækker sig på grund af sygdom

Venstres byrådsmedlem i Odense, Claus Houden, trækker sig fra posten som folketingskandidat i Odense Syd-kredsen på grund af sygdom. Han fortsætter i Odense Byråd.

Venstres folketingskandidat i Odenses 3. kreds, Claus Houden, trækker sig som folketingskandidat på grund af sygdom. Claus Houden har været opstillet som folketingskandidat i Odense 3. kreds ved valgene i både 2011 og 2015, men trækker sig altså før næste valg.

- Jeg ved selv, at man skal have mulighed for at kunne køre en valgkamp og komme godt igang med folketingskandidaturet, og derfor trækker jeg mig nu, for at kunne give plads til, at en ny kandidat kan få mulighed for at etablere sin valgkamp inden næste folketingsvalg, forklarer Claus Houden.

Har været med i mere end 30 år

Udover at være folketingskandidat er Claus Houden også valgt til Odense Byråd, hvor han sidder i sin anden periode. Claus Houden er valgt som gruppeformand for Venstres gruppe i Odense Byråd. På grund af sygdom har han netop nu sygeorlov, men forventer at være tilbage i byrådet den 1. januar 2019.

Claus Houden har været medlem i mere end 30 år af Venstres kreds i Odense Syd, og det er da også vemodigt for den mangeårige folketingskandidat, at han bliver nødt til at trække sig før næste valg.

- Jeg er afklaret med beslutningen, men jeg er ked af det og ærgerlig over, at jeg ikke kan fuldføre min plan om at stille op som folketingskandidat en tredie gang. Alting var forberedt og klar til at valget kom, forklarer Claus Houden.

Selvom den 58-årige venstrepolitiker trækker sig som folketingskandidat nu, vil han ikke afvise, at han vil forsøge sig som folketingskandidat igen, når helbreddet tillader det.

V vælger ny kandidat i september

Der er endnu ikke meldt nogle navne ud på mulige kandidater til at afløse Claus Houden. Venstre forventer at holde opstillingsmøde i starten af september.Venstre i Odense Syd

Det næste folketingsvalg skal være afholdt inden den 17. juni 2019.