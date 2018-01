Folkevalgt forlader Liberal Alliance: - Partiet har mistet al troværdighed

Marianne Mørk Mathiesen, der sidder i Regionsrådet i Region Syddanmark, har mandag meldt sig ud af Liberal Alliance i protest mod partiets ledelse.

Den seneste tids stormvejr omkring Liberal Alliance og partiets leder, Anders Samuelsen, får nu konsekvenser for partiet i Region Syddanmark.

Liberal Alliances eneste medlem i regionsrådet, Marianne Mørk Mathiesen, har mandag morgen meldt sig ud af partiet.

- Det helt afgørende er, at vi fuldkommen har mistet vores troværdighed, siger Marianne Mørk Mathiesen om sin beslutning.

- Dråben var den sidste udmelding om, at vi igen opgav en sag, vi har stået stejlt på. Det var dråben; at vi endnu engang laver en kolbøtte og endnu engang efter en fejlslagen ledelsesvurdering.

Marianne Mørk Mathiesen understreger, at hun har stor respekt for Anders Samuelsens vedholdenhed, som ifølge hende har skabt Liberal Alliance.

- Han har skabt et parti fra nul og gjort det til det, det er i dag. Men i det sidste års tid har han som leder lavet basale fejl. Og han burde have brugt lejligheden i tirsdags (statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) udmelding om, at Liberal Alliances krav om 'historiske skattelettelser' ikke kunne indfries, red.) til at have trukket sig som leder for at hellige sig posten som udenrigsminister. Derved havde han kunne bevare sin troværdighed, siger Marianne Mørk Mathiesen.

- Hvis man vil have politisk indflydelse, handler det basalt set om stemmer, og vi har bragt os i en situation, hvor vi er utroværdige - og det giver ikke stemmer.

Som at se tennis

Hun sammenligner de seneste seks måneder i Liberal Alliance som at være tilskuer til en tenniskamp.

- Man kigger fra side til side og skifter hele tiden retning. Vi har mistet vores troværdighed, og det kan jeg ikke stå på mål for længere.

Hun gentager, at Anders Samuelsen i stedet burde have trukket sig. Ikke bare for sin egen troværdigheds skyld, men for partiets.

- Jeg har stor respekt for Anders Samuelsen - men hans lederskab har ikke slået til. havde han trukket sig, havde partiet måske kunne bevare sin troværdighed, siger Marianne Mørk Mathiesen.

Kan det lade sig gøre at komme tilbage for partiet?

- Hvis man først mister troværdigheden i befolkningen, så er det meget svært at få den hevet hjem igen. Politik er uforudsigeligt. Men jeg ønsker ikke at deltage i flere rejser og flere konstante retningsskift.

Ikke en nem beslutning

Hun fortæller, at udmeldelsen har været en svær beslutning for hende, men at hun ikke kan stå inde for partiet længere.

- Det er ikke en nem proces at melde sig ud af et parti. Det er hårdt, og der er mange venskaber og relationer i et parti. Det er ikke noget, man bare gør over en formiddag. Den seneste uge har ikke været alt andet en én lang overvejelse.

Hun beklager i samme åndedrag, at hun brændte medierne af efter Liberal Alliances hovedbestyrelsesmøde i Nyborg i fredags.

- Men jeg kunne ikke snakke med nogen journalister, før jeg var totalt afklaret.

Det er hun nu, og i dag kom udmeldelsen af partiet så.

Fremover vil hun nu være løsgænger i regionsrådet i Region Syddanmark. Hun har ikke travlt med at finde et nyt parti.

- Jeg tager det stille og roligt, ingen hastværk. Jeg skal bare have slikket mine sår. Og så skal jeg have fundet mine politiske ben. Måske får jeg en politisk åbenbaring inden for de næste fire år, jeg ved det ikke. Indtil videre har jeg mit politiske arbejde i Region Syddanmark, og det er helt fint, siger Marianne Mørk Mathiesen.

