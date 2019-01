Folmers terrasse fyldt med tang: - Stormflod kunne have været meget værre

Langeland blev onsdag ramt af stormflod. Det har Stormrådet konkluderet torsdag eftermiddag. Ifølge TV 2 Vejret nåede vandstanden i Bagenkop 172 centimeter over det normale, og det er det højeste, der er målt på Langeland i 43 år.

Folmer Hansens hus er et af de værst ramte i Bagenkop. Det kunne dog have været meget værre, fortæller husejeren, der nu har en terrasse fyldt med et tykt lag tang.

- Vi er vant til det. Vi vidste jo, det skulle komme, fordi de havde jo lovet os det. Det har før været værre. Det har også været højere, siger Folmer Hansen til TV 2/Fyn.

Folmer Hansen skal i gang med at rydde op - igen. Foto: Marie Louise Florival Andersen

Stranden ligger lige uden for hans terrasse. Foto: Marie Louise Florival Andersen

Havneassistent: Det kunne have været meget værre

Vandet nåede heldigvis ikke ind i huset. Til gengæld stod vandet i Folmer Hansens carport, og der venter et omfattende oprydningsarbejde med alt det tang på terrassen, der ligger ud mod stranden.

Jan Johansen, der er havneassistent på Bagenkop Havn, fortæller, at der dagen derpå er kontrol over situationen.

- Det kunne have været meget værre. Der er sket forholdsvist lidt i forhold til vandstanden, der har været, siger Jan Johansen.

- Der kom 20 centimeter mere, end de havde forudset. Det skulle ikke være mere, så kunne det godt have været blevet lidt kriminelt. Gudskelov stoppede det ved 172 centimeter, fortæller han.

Tæt på boliger

Hvis vandstanden var blevet endnu højere, havde vandet ramt boligerne på havneområdet i Bagenkop.

- Det havde ikke været så godt, siger Jan Johansen.

Der er ikke kommet vand ind i nogen boliger i Bagenkop eller på resten af Langeland.

Ud over Langeland er der også officielt stormflod på Ærø og på Nordfyn mellem Bogense og Kerteminde. Det gælder også Odense Fjord.