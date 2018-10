Bevar naturen: Fond køber fynske græsmarker

Den Danske Naturfond har købt nogle af Fyns aller nordligste grønne områder på Fyns Hoved.

Det skriver fonden på sin hjemmeside.

Fyns Hoved er en af Fyns flotte naturområder, der er rigt på dyreliv og grøn natur. Og netop derfor har fonden købt områderne.

Ved at opkøbe nogle af disse arealer håber vi at kunne medvirke til at bevare og forbedre naturen i et helt unikt naturområde i Danmark. Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond

- Arealerne på Fyns Hoved har en fantastisk beliggenhed og nogle fine naturværdier. Men området er opdelt i mange mindre parceller og hegninger. Det har betydet, at nogle arealer ikke er blevet plejet og er ved at gro til, siger Flemming Nielsen, der er direktør i Den Danske Naturfond, og fortsætter:

Det drejer sig om tre mindre naturarealer i området ved Fyns Hoved.

Fonden vil gerne skabe en bedre og mere sammenhængende pleje af den grønne natur, som området rummer. Men fonden skal ikke gøre det alene. Naturstyrelsen vil nemlig stå for den daglige drift.

Vil have mere

Naturfonden vil ikke nøjes med de tre små områder. Faktisk så drømmer fonden om, at der vil komme en endnu større del af Fyns Hoved til indenfor de kommende år.

Den Danske Naturfond vil gerne se, at Fyns Hoved bliver til et stort sammenhængende naturområde. Så hvis det bliver muligt, er fonden klar til at opkøbe alle arealerne i det fynske naturområde.