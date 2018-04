Forårsrengøring i naturen: - Folk sviner bare rigtig meget

Søndag gjorde spejderne fra Ullerslev en god gerning ved at omgøre andres ugerninger. De samlede over 100 kilo skrald op i naturen.

Så er det den tid på året, hvor de fleste er startet på den helt store forårsrengøring.

Det samme er spejderne i Ullerslev. Det er bare ikke rengøringen af hjemmet, som de har kastet sig over - det er naturen.

- Vi skal gøre forårsrent, siger Emil Palsteen Dong, der er spejder i Ullerslev Spejdergruppe.

Søndag er nemlig blevet udråbt af Danmarks Naturfredningsforening til at være dagen, hvor man skal rydde op i den danske natur. Sådan har det været siden 2005.

Jeg har det godt med, at jeg samler noget op, men så har jeg det dårligt med, at der rent faktisk er nogle, der bare kaster skrald Benedikte Karlson, spejder i Ullerslev Spejdergruppe

Spejderne i Ullerslev Spejdergruppe påtog søndag sig at ryde op efter dem, der stadig ikke har fattet at skrald skal i en skaraldespand - og ikke i naturen.

Spejderen Emil Palsteen Dong havde sammen med resten af sin spejdergruppe blikket rettet stift ned mod jorden og det efterladte skrald under hele 13 kilometers gåtur søndag. Spejdergruppen i Ullerslev gik hele vejen hjem fra en lejrtur i Davinde.

- Det er okay. Men varmt når solen bager ned, fortæller Emil Palsteen Dong.

Alt for meget skrald

Emil Palsteen Dong er overrasket over, hvor meget skrald, der egentlig bliver smidt ude i naturen. Og på den 13 kilometer lange gåtur med opsamling af skrald kommer han og de andre spejdere hurtigt til at reflektere.

- Jeg tænker, folk nu om dage, de sviner bare rigtig meget, siger den unge spejder.

- Det er ikke helt så godt. Det er mest cigaretter og ølflasker. Så det er ret så usundt, siger Benedikte Karlson, der også er spejder i Ullerslev, og fortsætter:

- Jeg har det godt med, at jeg samler noget op, men så har jeg det dårligt med, at der rent faktisk er nogle, der bare kaster skrald.

Over 100 kilo på tre timer

Efter godt tre timer vender spejderne tilbage til hytten i Ullerslev, hvor de har favnen fuld af skrald og god samvittighed.

Flere spejdergrupper har på forskellige ruter samlet affald i nærområdet. Og det hele bliver vejet, så de kan se, hvor meget affald, det er blevet til.

- Der har været meget skrald, fortæller Emil Palsteen Dong.

Han har gjort sit til, at der søndag blev samlet mere end 100 kilo affald ind på godt tre timers gåtur.

Og spejderlederen er også tilfreds med dagens naturrengøring.

- Jeg er glad for, at de unge mennesker vil være med til at deltage. Det er jo næste generation, der ligesom skal give videre til deres venner og familie. Og der bakker vi bare 100 procent op omkring, at det er den rigtige vej at gå, siger John Magné Andersen, spejderleder i Ullerslev Spejdergruppe.

Medlemmerne af Ullerslev Spejdergruppe har valgt at lave søndagens affaldsindsamling om til en sponsorindsamling, hvor private og de lokale forretningsdrivende kan sponsorere spejdernes indsamling.

De indsamlede penge går til foreningen "Broen", som hjælper udsatte børn til en aktiv fritid.

FAKTA OM AFFALDSINDSAMLINGEN Affaldsindsamlingen forløber sådan, at børn og unge på skoler og institutioner samler ind fra mandag til fredag, mens foreninger, virksomheder, kommuner og mange flere samler ind om søndagen.

Affaldsindsamlingen har eksisteret siden 2005.

På sidste års indsamling blev der fundet 110.000 dåser og 155 tons affald i naturen. I løbet af denne uge har Danmarks børn slået rekord, da hele 141.000 børn har været ude og samle affald i naturen.

Se hele indslaget fra spejdernes indsamling her under:

