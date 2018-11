Før sparemøde: Forældre ønsker politikere et godt møde

En 8-10 forældre fra Lumby og Stige Skole i Odense tog tirsdag morgen imod politikerne fra Børn- og Ungeudvalget, da de mødte op til dagens møde i Børn- og Ungeudvalget.

- Vi står her i dag, fordi vi vil vise politikerne, at de har lyttet til os i denne omgang, siger Winnie Steegaard, der er bestyrelsesformand på Lumby Skole

Ny spareplan

Politikerne blev budt på kaffe og med bannere ønskede forældrene de syv medlemmer af det politiske udvalg et godt møde.

Tirsdag skal Børne- og Ungeudvalget diskutere og tage stilling til et forslag om fortrinsvis at spare på administrationen i stedet for på børnepasningen og skolerne, som der var lagt op til i det første sparekatalog fra Børn- og Ungeforvaltningen.

Frygtede skolens fremtid

Ét af forslagene i den oprindelige spareplan var, at 4., 5. og 6. klassetrin sløjfes på Stige Skole og Lumby Skole fra skoleåret 2020/2021, så børnene i stedet fortsætter i 4. klasse på Søhusskolen i Søhus. Forslaget mødte massiv modstand fra forældre og bestyrelse på Stige Skole, som frygtede at lukningen af skolens mellemtrin vil tage livet af skolen på sigt.

- Det var dejligt, at forslaget blev trukket tilbage. Det var vi meget glade for, men vi er stadig spændte over, hvor de så vil finde besparelserne, og hvordan det vil komme til at påvirke os, siger Steen Jakobsen, der er formand for skolebestyrelsen på Stige Skole.

Det oprindelige forslag om at spare 43 millioner kroner blev efter massiv kritik skrottet af et politisk flertal. På tirsdagens møde skal politikerne i udvalget forsøge at blive enige om den reviderede spareplan, der ikke vil gå ud over kernevelfærden på børn- og ungeområdet, men på administrationen.

- Jeg er kommet for at hilse på politikerne og med en forhåbning om, at de tænker sig rigtigt godt om, når de skal gennemføre de nye besparelser, siger Thomas Graven Nielsen, der er forældre til elev på Hunderup Skole

På dagsordenen for dagens møde i udvalget står der blandt andet:

"Forvaltningen er bekendt med, at der er et politisk ønske om alternative forslag til udmøntning, som er blevet rejst kort inden udsendelse af dagsorden og materiale til nærværende møde i Børn- og Ungeudvalget.

Forvaltningen har ikke haft mulighed for at belyse de alternative politiske forslag inden udsendelse af dagsorden og materiale."

- Det har ikke været et kønt forløb. Det har været mærkeligt, at man først kom med et spareforslag, og efter protester er der så kommet et nyt spareforslag, som ikke direkte, men indirekte gennem administrationen, også kan ramme børn og unge, siger Reza Javid fra Enhedslisten.

Foto: Ole Holbech

TV 2/Fyn følger sagen i løbet af dagen.