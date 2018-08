Forældre til nordfynske skolebørn kan ånde lettet op

Forældrene i Nordfyns Kommune kan ånde lettet op, da det torsdag aften blev besluttet på kommunalbestyrelsesmødet, at politikerne ikke lægger skoler sammen.

Forældrene i Nordfyns Kommune ånder lettet op torsdag aften, da Mogens Kristensens (V) stemme farer ud igennem det opstillede fjernsyn foran rådhuset i Bogense, hvor flere borgere demonstrerer mod skolesammenlægningerne i kommunen.

Mogens Kristensen indleder kommunalbestyrelsesmødet med at skrotte planerne om at lægge skoler sammen, og mødet står flere af borgerne og ser live ude foran rådhuset.

- Vi har kæmpet, og det er blevet hørt, siger en berørt forælder Gry Malling Loehr.

Begrav spareforslaget

Forud for mødet og demonstrationen har over 1.800 meldt sig ind i facebookgruppen "Bevaring af skoler og institutioner på Nordfyn".

Foruden masser af skilte står der også placeret en kiste lige foran rådhuset. Den har Line Borup og Gry Malling Loehr været med til at dekorere.

- Den skal bruges til at begrave spareforslaget, siger Line Borup, der også har et barn i skole i Nordfyns Kommune.

Selvom Nordfyns Kkommune skal spare 20 millioner kroner, er spareforslaget også blevet begravet. Venstre var ikke de eneste til at afvise at røre ved skoleområdet. Kommunalbestyrelsen skal efter mødet nu til at se på høringssvar.

