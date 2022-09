Kommunen vil have flere børnefamilier til byen: Forældre forstår ikke, at pladsmangel kan komme bag på borgmesteren

Sophie Strandgaards søn er én af de mange børn, der går i børnehave i Middelfart.

Der er så mange, at flere børnehavebørn bliver sendt i sfo-lokale på grund af pladsmangel i de egentlige daginstitutioner i kommunen, hvor de på forskellige tidspunkter af døgnet deler plads med elever op til 3. klasse.

Og det undrer Sophie Strandgaard, at politikerne i kommunen kan sige, at man ikke kunne forudsige, at der ville blive så store problemer med at få plads til alle børn i børnehaverne. For hun har vidst det, siden hun flyttede til byen med familien for fire år siden.

- Hvert halve år er vi blevet udfordret og opnormeret, og det har været meget ustabilt. Alt sammen på grund af pladsmangel, siger hun.

En politisk overraskelse

Middelfart Kommune har længe kørt en kampagne for at få flere børnefamilier til kommunen med borgmester Johannes Lundsfryd (S) i spidsen.

Børnefamilier, der altså ikke helt er plads til alligevel.

I et opslag på Facebook glæder borgmesteren sig over, at der kommer flere tilflyttere til kommunen, sådan som f.eks. Sophie Strandgaards familie, mens han samtidig udviser overraskelse over, at der ikke er plads til børnene.

"Stigningen i børnetal er kommet i nogle spring, som prognoserne desværre ikke helt har kunnet fange", skriver han blandt andet.



- Jeg kan ikke forstå, hvordan det kan komme bag på nogen. Når de laver en strategi for at få børn tl kommunen, så må de have tænkt lidt længere, også på konsekvenserne af det. Vi var jo nogle af dem, der valgte at flytte hertil, siger Sophie Strandgaard, der har to børn, hvoraf den ene snart skal i daginstitution.