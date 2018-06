Forbrændt kvinde fortsat i kritisk tilstand

Tirsdag aften blev en 84-årig kvinde alvorligt forbrændt, da der udbrød brand i hendes lejlighed på Svanehøj Plejecenter i Kerteminde. Kvinden er fortsat i kritisk tilstand.

En 84-årig kvinde er onsdag morgen fortsat i kritisk tilstand, efter at være blevet alvorligt forbrændt mandag aften under en brand i hendes lejlighed på Svanehøj Plejecenter i Kerteminde.

Kvinden blev reddet ud af den brændende lejlighed af to fra personalet, der begge efterfølgende skulle behandles for røgforgiftning. Politiet kaldte redningen både heltemodig og hurtig.

Da politiet ankom til stedet, var reddere allerede i gang med at overpøse kvinden med vand. Hendes forbrændinger var så alvorlige, at man først overvejede at flyve den bevidstløse kvinde til brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital.

Branden efterforskes

I stedet blev hun i helikopter fløjet til Odense Universitetshospital.

Fyns Politi har sat efterforskere i gang med at undersøge, hvordan branden kunne opstå.

Allerede nu har politiet dog en fornemmelse af, hvad der skete.

- Vi har en formodning om, at brandårsagen er en kombination af rygning, og at man har pudset sølvtøj, fortæller politiets vagtchef Ehm Christensen.

Ingen af plejecentrets øvrige beboere blev evakueret eller kom til skade under branden i kvindens lejlighed.

Kvindens pårørende blev underrettet tirsdag aften.