Forbud ophævet: Nu kan turister igen besøge Æbelø

På grund af brandfare i forlængelse af den langvarige tørke besluttede Nordfyns Kommune den 19. juli at lukke for al adgang for turister. Nu åbner øen igen.

Idylliske Æbelø nordøst for Bogense besøges hvert år af omkring 40.000 turister - men siden midt i juli har der været forment adgang til den ubeboede nordfynske Robinson Crusoe-ø.

Efter en mindre brand den 13. juli, hvor beredskabet havde stort besvær med at få fragtet mandskab og slukningsudstyr over til øen for at slukke, hvad der viste sig at være en mindre naturbrand, besluttede Nordfyns Kommune i samråd med Beredskab Fyn den 19. juli at lukke for al adgang til øen.

Det er ikke så tit, vi ligefrem jubler over regnen. Lige nu er det dog svært at få armene ned Rikke Lindhøj

På grund af brandfaren i det dengang knastørre græs valgte kommunen, at folk ikke måtte besøge Æbelø, så længe afbrændingsforbuddet var gældende i kommunen.

Kommunen frygtede, at hvis der skulle opstå en brand, kunne det gå ud over eller i værste fald udslette øens særlige urørte naturskov. Der er også flere insektarter, der risikerer at forsvinde, hvis den ubeboede ø går op i røg.

Kom regn, kom turister

Men regnen, der har bogstaveligt talt har blødt op for den fynske tørke, er ikke kun gode nyheder for landmænd og haveejere. Den har også igen gjort det muligt at opleve den uspolerede natur på Æbelø.

- Det er ikke så tit, vi ligefrem jubler over regnen. Lige nu er det dog svært at få armene ned netop på grund af regnen, da vi nu igen kan sende vores gæster over til den helt unikke oplevelse, Æbelø tilbyder, siger bureauleder hos Nordfyns Erhverv og Turisme, Rikke Lindhøj.

Beredskab Fyn ophævede mandag eftermiddag afbrændingsforbuddet i de ni fynske kommuner, de dækker. Herunder Nordfyns Kommune - og altså Æbelø.

- Vi har i løbet af sommeren haft rigtig mange forespørgsler på, hvornår øen mon åbnede igen, og har desværre også måtte aflyse nogle af de ellers fuldt ud bookede guidede ture over til øen.

- Derfor sætter vi rigtig meget pris på, at adgangsforbuddet ophæves, mens både vejr og vand er lunt nok til en udflugt til Æbelø, siger Rikke Lindhøj.

Æbelø er en af de mange ubeboede danske øer, men tidligere boede der op til 40 personer på øen. Det er stadig muligt at se de efterladte huse og gårde på øen.

