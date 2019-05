Min mening: Forbyd kviklån og tårnhøje renter

Rasmus Peter Henriksen, folketingskandidat for SF

750 % eller 7,5 gange det lånte beløb i årlige omkostninger! Det lyder jo helt vanvittigt, men ikke desto mindre, så er det, hvad kviklån-firmaer tager, for at "hjælpe" dig med at indfri dine drømme. Desværre bliver drømmen til et mareridt for mange, da vilkår og omkostninger ikke er til at gennemskue eller som i nogle tilfælde, helt misvisende.

I Danmark er antallet af danskere, der står i RKI-registeret over dårlige betalere steget markant, og særligt de unge står for en kæmpe stigning. Jeg tror det skyldes den massive markedsføring som disse firmaer laver, hvor kviklån bliver fremsat som løsningen på alle ønsker, men omkostningerne og konsekvenserne til gengæld står med så småt, at selv folk med et biograflærred som tv, må have en lup frem.

I dokumentaren 'Kongerne af kviklån' så vi, at det var danskere på kanten af samfundet, som så kviklån som den sidste udvej. De kunne ikke gennemskue konsekvenserne, men ville egentlig bare rette op deres liv. Vi ser en mand, der falder igennem samfundets sikkerhedsnet efter en arbejdsskade, og som et desperat forsøg på ikke at miste sit hus, optager kviklån. Vi ser en mor, der er på kontanthjælp og som bare vil give sin datter en snert af ungdommens normalitet og låner til en lille konfirmationsfest. Begge disse ryger i kviklånets kviksand, hvor renter og gebyrer overstiger afdrag, og gælden bare vokser og vokser.

Det er trist at se mennesker, der først ryger igennem samfundets sikkerhedsnet, og dernæst bliver overladt til skrupelløse udnyttere, der under dække af at give en hjælpende hånd, tager hele armen.

I SF har vi adskillige gange fremsat forslag om både at gøre kviklån ulovlige, stramme reglerne og sætte loft over ÅOP. Ingen af de forslag har vi desværre kunne få flertal for. Men vi arbejder videre, for det skal ikke være lovligt at udnytte folk.