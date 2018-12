Min mening: Forbyd veganermad i dagtilbud

Af Pernille Bendixen

Der er ofte en tid med en trend i forhold til kost. For år tilbage var mange børn pludselig allergiske overfor mælk, dog ofte uden at have lægens ord for det og hvem husker ikke tiden, hvor æg nærmest var giftige?

Derfor er det vigtigt, at disse modediller om underlig kost ikke indføres i vores dagtilbud og det er meget enkelt, i vores dagtilbud bør der serveres almindelig, dansk mad der anbefales af Sundhedsstyrelsen. Ingen særbehandling.

Til skade for barnet

Men kravet om vegansk kost er ikke alene en fiks idé, det er en idé, der i værste fald kan være til skade for barnet og det er en kost der direkte frarådes af Sundhedsstyrelsen. Derfor er det et skråplan at krævende forældre direkte opfordrer personalet til at skulle arbejde imod Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Fejlernæring af et barn er omsorgssvigt som der faktisk skal underrettes om. Personalet kunne måske blive gjort medskyldige, hvis de skal tvinges til at servere med, der kan være skadeligt for barnet.

Desuden er det vel en anelse forkælet, at man ligefrem kræver at der skal laves specialkost på bekostning af tid, der går fra de øvrige børn, særligt når man med den anden hånd skriger om dårlige normeringer.

Vegetarisk kost baner vej for veganermad

Ministeren er ikke villig til at der skal laves et direkte forbud, da der heldigvis endnu ikke er steder, hvor kosten er udelukkende vegansk. Men ministeren må udvise rettidig omhu, for allerede i dag er der dagtilbud hvor kosten er vegetarisk, hvilket er udtryk for at en ren vegansk kost ikke er udelukket fra at kunne komme.

Ministeren glemmer desuden, at der med madordningen faktisk kan besluttes en vegansk ordning, der i så tilfælde vil gælde for alle institutionens børn.

Vegansk kost kræver, at man sætter sig godt ind i, hvad man skal have af tilskud, for at få den rigtige kost og listen med piller er meget lang ( Selen, Jod, Jern, Zink, Calcium, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin D, Vitamin A, DHA og Protein) man kan derfor godt undre sig over, at man vil putte så meget syntetisk stof i sit barn. Det må veganske forældre selv påtage sig ansvaret for, men lad andre slippe for at skulle forholde sig til det.

