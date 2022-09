Hver fjerde unge mistrives: - Det bliver et meget langt liv, hvis det allerede nu begynder at blive nederen

Både Oskar Bülow Hansen og Elisa Ellen Viberg Frans kender flere, der i løbet af deres gymnasietid har fået angst eller er blevet sygemeldt med stress, og gymnasieeleverne er ikke i tvivl om, hvad årsagen er.

- Jeg synes, problemet ligger i, at skolen er for omfattende for vores liv. Altså at jeg planlægger mit liv efter min skole, og at skolen ikke bliver planlagt efter mit liv. Det kan lyde lidt kontroversielt, men jeg tror, det vil ændre vores liv på mange måder, hvis vi bare havde mere fritid, siger Oskar Bülow Hansen.

Flere penge til næste budget

Om kort tid skal der lægges budget for næste år, og flere af de fremmødte byrådspolitikere vil gerne afsætte penge til at få løst problemet med de unges mistrivsel.

- Unges mistrivsel er en af de allerstørste udfordringer, som vi står over for på sundhedsområdet i øjeblikket. Jeg kan ikke sætte et konkret tal på, men der skal rigtig mange penge til. Jeg er sikker på, at bevillinger vil være en rigtig god hjælp, siger sundhedsrådmand Tommy Hummelmose (K).

Odenses borgmester peger dog også på, at penge ikke løser hele problemet.

- Uanset hvad vi vedtager af budget, er det her problem ikke noget, vi får løst alene. Det skal gøres med uddannelsesstederne, med de unge, med foreningslivet i byen og med andre aktører, der gerne vil være med, siger Peter Rahbæk Juel.

Elisa Ellen Viberg Frans og Oskar Bülow Hansen håber, at fredagens debat på gymnasiet har været med til at ændre politikernes opfattelse af problemet.

Derfor forventer de også, at der bliver gjort noget for at ændre tendensen med en stigende mistrivsel blandt unge odenseanere.

- Det bliver et meget langt liv, hvis det allerede nu begynder at blive nederen, siger Elisa Ellen Viberg Frans.

Der er ikke kun i Odense, man vil gøre noget ved mistrivslen blandt kommunens unge. For nyligt satte musiker Mathilde Falch fokus på emnet ved at fortælle om sin egen oplevelse med psykiatrien til et arrangement i Middelfart.