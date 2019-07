Forening klager over Nyborgs slotsprojekt

Onsdag er det sidste frist for at klage over Slots- og Kulturstyrelsens dispensationer til Nyborgs nye slotsprojekt. Og der kommer klager.

Det oplyste foreningen Kultur & Arv tirsdag til TV 2/Fyn.

Foreningen er grundlæggende imod projektet, som tillader nybyggeri på et fortidsminde, siger Catharina Collet, og derfor kommer der også en klage.

I en pressemeddelelse skriver foreningen, der ifølge talsmand Frederik Siemssen har over 300 medlemmer over hele landet, at man er imod, at der bygges splinternyt oven på de fredede bygninger og ruiner på slottets indre gårdsplads.

Projektet koster 350 millioner kroner og er finansieret af Realdania, A.P. Møller Fonden, Nyborg Kommune og Kulturministeriet. Det forventes at stå klart i 2023.

Frederik Siemssen mener, at foreningen er klageberettiget, men i sidste ende kan det blive op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at afgøre.

Ifølge museumsloven er klageberettigede blandt andet "landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø".

Kultur & Arv skriver i pressemeddelelsen, at ICOMOS-komiteen, der har rådgivet Slots- og Kulturstyrelsen, to gange har kritiseret projektet i Nyborg og ikke mener, det er egnet til at komme på Unescos kulturarvsliste.

Det er en liste, der i Danmark tæller seværdigheder som blandt andet Jellingstenene, Vadehavet, Kronborg, Roskilde Domkirke og Stevns Klint.

Arbejdet med at få borgprojektet på Unescos kulturarvsliste med Nyborg By pågår fortsat, og i løbet af efteråret forventes Slots- og Kulturstyrelsen at indstille projektet til at komme på den såkaldte tentativliste.

Det er dog i sidste ende en afgørelse, der ligger hos kulturministeren.