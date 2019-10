Dagens Fantastiske Fællesskab: Forfædrenes dans spreder stadig godt humør

Sådan her beskriver Roerslev og Omegns Folkedanserforening sig selv i deres indstilling:

Socialt fællesskab, sammenhold. Munter motion, styrkelse af af vores balance langt op i alderen. At bevæge sig og danse til folkemusik fremmer den indre glæde, specielt når det foregår i fællesskab.

Vi tager ud og danser for og med folk på gaden i Middelfart når der er forskellige arrangementer som Marsvinedag, Festlig fredag, Sindssyg søndag og Æbledagen. Vi danser for og med beboerne på de lokale plejehjem, det giver vores medlemmer en god fornemmelse og glæde at dele dans og musik med andre.

Hvordan kommer man med?

Man møder bare op alene/parvis, unge/ ældre, uøvede/ øvede. Alle er velkommen og ingen kommer til at sidde over.

Den første måned i ny sæson er gratis, så der er mulighed for at prøve, inden man melder sig til en hel sæson. Vi danser to timer om ugen fra september til marts. Men da vores fællesskab er stærkt, mødes vi også til dans en gang om måneden i sommerperioden. Derudover er vi ofte med til hinandens runde fødselsdage og andre mærkedage.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Vi har tidligere været på en del rejser i Danmark og i udlandet, men på grund af økonomi er det ikke længere muligt.

Så prisen vil give os en mulighed for atter at komme ud at rejse.

Besøg Roerslev og Omegns Folkedanserforening på deres hjemmeside.