Forhenværende S-borgmester: Flygtninge- og asyludspil er en skamplet

Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Svendborg, Curt Sørensen, kalder Socialdemokratiets nye udspil på asyl- og flygtningeområdet for en skamplet.

Artiklen er opdateret med kommentarer fra LO Fyns formand, Helle Nielsen.

Der er skarp kritik fra Svendborgs tidligere socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen, af det forslag til ny asyl- og flygtningepolitik, som Socialdemokratiet i dag fremlægger.

I partiets udspil bliver det blandt andet foreslået, at der skal være et loft for, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, som Danmark skal tage i mod. Derudover foreslår Socialdemokraterne også, at det ikke længere skal være muligt at søge spontant asyl ved den danske grænse. I stedet vil partiet sende asylansøgere til et modtagecenter i et nordafrikansk land.

Socialdemokratiets nye udspil på asyl- og flygtningeområdet er en skamplet Curt Sørensen, tidligere borgmester, Svendborg, Soc.dem. på Facebook

Curt Sørensen tager stærkt afstand fra det nye udspil, og på sin Facebookside, skriver borgmesteren blandt andet:

"Socialdemokratiets nye udspil på asyl- og flygtningeområdet er en skamplet. Der er intet at være stolt af, intet at se op til, intet der kan bidrage til at vi ranker ryggen og føler os lidt mere værdifulde. Som mennesker."

Trods flere henvendelser til Curt Sørensen har det ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra den forhenværende borgmester.

Fynskvalgte Dan Jørgensen, Soc.dem., der sidder i Folketingets Integrations- og Udlændinge udvalg tager afstand fra Curt Sørensens kritik på Facebook.

Det synes jeg er skudt forbi. Det her forslag balancerer humanisme og ønsket om at hjælpe folk på flugt med ønsket om at bevare det danske velfærdssamfund. Det der foregår lige nu, hvor titusinder af mennesker er druknet i Middelhavet under flugt, er en skamplet, og det skal vi gøre noget ved, og det gør vi med det her udspil, siger Dan Jørgensen, Soc.dem.

Heller ikke Helle Nielsen der er tidligere socialdemokratisk byrådsmedlem i Odense og formand for LO Fyn er umiddelbart begejstret for det nye udspil.

- Jeg har foreløbig kun læst det i overskrifter, men umiddelbart så bryder jeg mig ikke om det, jeg foreløbig har læst. Jeg synes umiddelbart, at det er lidt underligt, og jeg har fra starten af ikke være begejstret for, at man skal oprette lejre i udlandet.

Både fra Enhedslisten og Alternativet lyder der kritik af forslaget, der bliver kaldt både "inhumant" og "usolidarisk", og Radikale kalder udspillet for et "luftkastel". SFs formand Pia Olsen Dyhr ser dog gode takter i udspillet.