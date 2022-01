Borgmester oplever større interesse for at bidrage til kystsikring

Ifølge borgmesteren er den mest udtalte problematik, at borgere, som aldrig har oplevet oversvømmelser, kan have svært ved at se, hvorfor de skal bidrage.

Men her er der blevet en større forståelse for, at det handler om at sikre sig mod fremtidige hændelser, fortæller han.

Over 100 oversvømmelser

Ifølge Morten Andersen har kommunen stort fokus på, hvilke klimasikringstiltag der skal etableres først og hvorhenne. Og hvad det koster.



Det skyldes blandt andet, at det er vigtigt for borgerne at vide.

Ifølge DMI's opdaterede klimaatlas kan flere steder i Danmark i slutningen af dette århundrede blive truet af vandet mere end 100 gange om året.