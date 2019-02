Afgørelse: Forkert at fjerne somaliske børn fra skole

Den somaliske familie Hussein i Nyborg kan nu sende tre af deres i alt otte børn i skole igen.

Det har Udlændingestyrelsen, som hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet, orienteret Nyborg Kommune om.

"Vi har taget skridt til at efterleve anvisningerne med det samme. Vi har i dag sendt brev til familien om, at deres børn i 0. klasse, 5. klasse og 8. klasse tilbydes undervisning på Birkhovedskolen", skriver kommunaldirektør Lars Svenningsen i en orientering til byrådet.

Han skriver desuden, at familien fredag har modtaget et brev fra Socialafdelingen

"Familien er herudover orienteret om, at deres to børn, der fortsat går i 10. klasse på Nyborg Gymnasium, kan fortsætte uændret, men at den endelige formelle beslutning herom behandles på Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde 6. marts 2019".

Tilfreds formand

Suzette Frovin (SF), formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget er tilfreds med, at der er kommet en melding fra Udlændingestyrelsen, som man kan forholdle sig til:

- Det er godt at der kommer en afklaring, for os, men især for familien.

- Ærgrer det jer, at I sendte børnene ud af skolen i første omgang?

- Vi kunne ikke gøre andet. Den første vejledning, vi fik fra styrelsen, var, at børnene ikke skulle i skole. Jeg mener ikke, vi kunne have gjort noget anderledes, siger Suzette Frovin til TV 2/Fyn og tilføjer:

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at det her svar har været alt for længe undervejs, men jeg er glad for, at vi nu kan byde børnene velkommen tilbage i skole.

Læs også Efter Nyborg-sagen: DF vil forbyde skoleundervisning hvis opholdstilladelsen ryger

Kommunen har pligten

I et notat skriver Udlændingestyrelsen, at den har pligt til at sørge for undervisning til børn, der har søgt asyl, og børn af asylansøgere, men kun så længe asylansøgerne opholder sig på et asylcenter.

Familien Hussein opholder sig derimod i en kommune, og derfor har kommunen pligt til at tilbyde undervisning i folkeskolen til og med 9. klasse.

"Dette fordi folkeskoleloven gælder, hvis et barn ikke er sikret undervisning via anden lovgivning", skriver Udlændingestyrelsen.

I alt er der otte børn i familien og de to ældste piger blev for godt to uger siden sikret undervisning i 10. klasse. En hemmelig velgører har af egen lomme betalt godt 80.000 kroner, så de resten af skoleåret kan gå på Refsvindinge Friskole.

Hele familien Hussein har mistet deres opholdstilladelse og vil derfor formentlig blive udvist af Danmark. Familien har søgt asyl, og er derfor i en venteposition så længe asylsagen behandles.

Siden sagen om familien Hussein dukkede op i december har den skabt røre på Christiansborg. Dansk Folkeparti har - med direkte henvisning til Nyborg-sagen - krævet adskillige stramninger af udlændingeloven.

I kommunaldirektør Lars Svenningsen orientering til byrådet, står der desuden: "Familiens mindre børn kan fortsat ikke tilbydes dagtilbud i henhold til dagtilbudsloven".

Læs også Nyborg-rektor frikendt af myndighederne for anklager fra DF