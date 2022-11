Erhvervsboss fralægger sig ansvar: - Jeg skal jo ikke rende rundt og lege politimand

Dan Virkelyst Johansen har opbygget en imponerende forretning i LH Gulve, som han købte sammen med sin far i 1991 og overtog det fulde ansvar for i 2006. Siden er overskuddet vokset markant, og så sent som for en måneds tiden siden blev Dan Virkelyst Johansen nomineret til årets ejerleder.



Han har i mere end otte år været formand for arbejdsgiverorganisationen DI Byggeri Fyn, men nu rejser 3F spørgsmålet om, hvorvidt han bør fortsætte i den position.

Det sker, efter at Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn har afsløret, at Dan Virkelyst Johansen og LH Gulve igennem en årrække har samarbejdet med firmaer ejet af den bedrageridømte tysker Osman Celik.

Dan Virkelyst Johansen peger selv på, at han altid kræver, at hans underleverandører har et cvr-nummer, er momsregistreret og har indgået en overenskomst, men derudover mener han ikke, at han har noget ansvar for at sikre sig, at hans underleverandørerne har orden i deres butik.

Det fortæller han i et interview med Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn.

Ikke forpligtet

Hvad har du tænkt om, at Osman Celik går konkurs med et firma og kører videre med et nyt firmanavn, hvor han reelt laver det samme? Er det noget, der har fået dig til at overveje, om der var ugler i mosen?

- Ugler i mosen? Det ved jeg ikke, om der er. Men det er dårlig stil. Det er det eneste, jeg vil sige til det. Jeg går ikke ind i, hvorfor han er gået konkurs. Det er ham, der driver sit firma. Jeg driver jo ikke hans firma.

Du har jo så alligevel fortsat samarbejdet med ham, selvom han har haft de her konkurser. Hvordan kan det være, når du synes, at det er dårlig stil?

- Det er fordi, at jeg har nogle undergulve, der skal laves. Det var der ingen af de andre, der kunne. Så var der ham, og der har jeg bedt om at få dokumentation på, at tingene er i orden. Det har jeg fået, og så kan jeg jo ikke rigtigt gøre mere end det.