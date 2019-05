Mens stemmerne tælles op: Formand håber, Hønge misser EP-valg

SF's Karsten Hønge skulle trække stemmer til partiets europaparlamentsvalg, men partiet fik så mange stemmer, at det gik ét mandat frem. Nu risikerer folketingskandidaten og -medlemmet at ryge til Bruxelles.

Det ærgrer partiformand i SF Svendborg, Anette Brynel.

Læs også Kan slå fynsk storfavorit – 21-årig er i chok

- I SF Svendborg var vi faktisk lidt bekymrede, da ledelsen foreslog at Karsten Hønge skulle stille op, men ingen af os havde jo forestillet os, at vi stod i den positive situation, at vi får to mandater ind, fortæller hun.

Har ikke stemt på Hønge

I alt har Karsten Hønge fået 4.482 personlige fynske stemmer. Anette Brynel er dog ikke en af de mange tusinde, der har sat sit kryds ved Karsten Hønge.

- Jeg har stemt på en anden kandidat end Karsten Hønge, fordi jeg håber, vi kan beholde Karsten i Folketinget, fortæller Anette Brynel.

00:15 Anette Brynel har svært ved at være skuffet som SF'er - også selv hvis Karsten Hønge skulle ende i Europa-Parlamentet. Video: Anders Høgh Luk video

Nu skal kandidaternes personlige stemmetal for hele landet tælles op. Hvis Karsten Hønge får næstflest stemmer efter partiets spidskandidat, Margrethe Auken, har han vundet en stol i Europa-Parlamentet.

- Personligt håber jeg, at en anden bliver nummer to ud fra det personlige stemmetal, siger Anette Brynel.

Mandag eftermiddag har Karsten Hønge fået cirka 13.000 personlige stemmer, men intet er afgjort endnu. Stemmetallene fra flere valgkredse mangler stadig at blive offentliggjort.

Læs også Hønge til Bruxelles kan sende Line Mørk i Folketinget