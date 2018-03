Formanden bliver: men stor udskiftning i Fynsk Erhverv

Seks nye ansigter i Fynsk Erhverv efter generalforsamlingen torsdag.

Man kan ikke beskylde bestyrelsesmedlemmerne i Fyns førende erhvervsforening, Fynsk Erhverv, for at klæbe til taburetterne.

På generalforsamlingen torsdag var der ikke færre end seks nye ansigter i bestyrelsen.

Formand og næstformand er dog gamle kendinge.

Det er Jørgen Dirksen og Tim Visti fra Mobile Industrial Robots.

Den øvrige bestyrelsen består nu af: Jens Hempel-Hansen, H.J. Hansen Holding, Lars Hedal, Hesehus A/S, Peter Zink, Tietgen, Martin Danielsen, Schou-Danielsen Transport, Anne Aagaard, Fingerspitz ApS, Henrik Neelmeyer, Egeskov, Peter Eriksen Jensen, P&B Holding ApS, Johnny Albertsen, Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S og Allan Nielsen, H. Skjøde Knudsen A/S.

Dertil kommer de to kommiterede: Håndværker- og Industriforeningen: Kurt Adamsen, Isolerings-Gruppen A/S og Next Generation, Fynsk Erhverv: Jonathan Bornemann, House Of Code ApS