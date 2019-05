TV 2/Fyn inviterer: Forpremiere på Kerteminderevyen

TV 2/FYN og Kerteminderevyen inviterer 18 fynboer indenfor til årets første forpremiere torsdag den 23. maj. Inden forestillingen er revyen vært ved årets revymenu, som er stegt flæsk med persillesovs, og efter forestillingen får de 18 heldige helt eksklusivt mulighed for at møde instruktør Martin Miehe-Renard, en del af skuespillerne samt revydirektør Mads Nørby.

Det er så spændende at finde ud af, om tingene virker efter hensigten. Mads Nørby, direktør for Kerteminderevyen

- Det er en sårbar proces at skabe en revy fra bunden, og det er med hjertet i hænderne, at vi inviterer indenfor til forpremiere, siger Mads Nørby til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Det er nu i denne her situation, alt skal prøves af. Det er sårbart, fordi det er svært at være sjov og ikke vide, om man er det. Vi beder folk være kærlige og tage velvilligt imod skuespillerne. Det er så spændende at finde ud af, om tingene virker efter hensigten.

Og det gør de faktisk ikke altid.

Mads Nørby oplevede et år, at der måtte smides syv numre væk efter den første forpremiere, så revyen næsten skulle genopfindes inden premieren. I dag kan han stolt konstatere, at revyen dét år alligevel vandt prisen som årets revy i Danmark.

Et håndplukket hold

Holdet til årets forestilling har Mads Nørby håndplukket, og selv om både de fire skuespillere Anette Støvelbæk, Gordon Kennedy, Lisbeth Kjærulff og Kasper Gattrup samt instruktør Martin Miehe-Renard er erfarne revyfolk, er det faktisk første gang, de arbejder sammen på Kerteminderevyen.

Direktøren håber, at de 18 seere vil være ærlige men venlige over for dem efter forestillingen, så holdet bag revyen kan få forestillingen helt på plads inden premieren tre dage senere den 26. maj.

Den bedste begrundelse får en billet

På TV 2/Fyn forventer vi mange tilmeldinger til arrangementet. Så vil du have fingre i to af de 18 billetter, skal du sende en mail en event@tv2fyn.dk og skrive kort, hvorfor du gerne vil med. Billetterne går til dem med de bedste begrundelser. Ikke nødvendigvis de første, som tilmelder sig.

Instruktør Martin Miehe-Renard. Foto: Skovdal Nordic

Tidsplan:

18.00: Døren åbner til Tornøes Hotel

18.30: Kerteminderevyen er vært ved stegt flæsk med persillesauce. (Alternativ muligt, hvis en gæst ikke spiser svinekød)

20.00: Forpremiere på Kerteminderevyen. Pause på 20 minutter er indlagt.

22.00 (cirka): Efter forestilling inviterer revydirektør Mads Nørby TV 2/Fyns seere med i systuen, hvor der stadig arbejdes på de sidste detaljer på kostumerne. Instruktør Martin Miehe-Renard samt 1-4 af skuespillerne vil også deltage og besvare spørgsmål. Men husk: Det er første gang, revyholdet har spillet forestillingen for et publikum, og meget kan ændre sig inden premieren.

23.00: Tak for i aften.