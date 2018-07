Forretningsmand hidser folk op i Nyborg: Vil ikke rette sig efter byretsdom

Omstridt mur ryger først ned om to måneder, siger husejer og ejer af Restaurant Teglværksskoven.

Over 1000 nyborgensere har skrevet under på, at den odenseanske forretningsmand Jes Jessen Petersen bør fjerne en mur mellem Restaurant Teglværksskoven i Nyborg og hans udlejnings-ejendom på matriklen ved siden af.

Det samme har Miljø- og Naturklagenævnet og retten i Svendborg besluttet.

Muren skulle, som TV 2/Fyn skrev i foråret, have været væk den 1. juli.

Det er ikke sket, og den bliver heller ikke fjernet før til september, oplyser indehaveren af ejendommene Jes Jessen Petersen til TV 2/Fyn.

- Jeg mener ikke, det er af afgørende betydning, om det bliver nu eller om et par måneder sammenholdt med den géne, det vil have for forpagteren, siger Jes Jessen Petersen.

Retten i Svendborg besluttede den 16. marts, at Jes Jessen Petersen skal betale 15.000 kroner i bøde, fordi han ikke har efterkommet Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse. Desuden skal han nu betale 5000 kroner i tvangsbøde om måneden, indtil muren er fjernet.

Byggerod

Allerede i retten bad Jes Jessen Petersen dommeren om at give henstand til september, så den nuværende forpagter kan få sommersæsonen med uden at skulle genere gæsterne med byggerod, men det sagde dommeren nej til.

Nu tager ejeren altså sagen i egen hånd.

Ifølge anklager ved Fyns Politi Klaus Holten Kristensen er det op til Naturstyrelsen at tjekke, om muren er fjernet. Styrelsen skal herefter henvende sig til Fyns Politi, som så igen skal bede bødekontoret i Holstebro om at opkræve tvangsbøderne.

Jes Jessen Petersen mener, at han har ret til at vente yderligere to måneder med at rive den omstridte mur ned.

Imens er Nyborg Kommune i færd med at kikke nærmere på en henvendelse om, hvorvidt Jes Jessen Petersen overhovedet lejer ferielejligheden ud.

Det var nemlig grundlaget for byggetilladelsen, at det var en udlejningsbolig - og ikke en privatbolig.

Ikke dyneløfter

Ifølge teknisk chef Søren Møllegård kan kommunen ikke "løfte dyner".

- Vi har ikke juridisk hjemmel til at undersøge hvem eller hvor mange ejeren har udlejet til, siger han.

Jes Jessen Petersen afviser, at ejendommen ikke lejes ud.

- Jeg kan oplyse, at der har været lejeindtægter på 100.000-200.000 kroner sidste år. Men det er alene mig, der afgør, hvem der udlejes til, siger han til TV 2/Fyn

Jes Jessen Petersen er i øvrigt på ferie i udlandet frem til midt i august.