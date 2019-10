Forrygende flot tirsdag – men så kommer efteråret og nattefrosten til Fyn

Efter en kold morgenstund henover det meste af Fyn venter en fin tirsdag, hvor solen får lov at dominere billedet. Og det er med at få det hele med, for det kan være sidste gang foreløbig, vi får så meget sol på samme dag.

- Der er lagt op til en forrygende flot dag, og det er en, der skal nydes i fulde drag, for det ser ud til at blive en enlig svale, siger TV 2 Vejrets Anders Brandt.

I formiddagstimerne er der gode chancer for sol over det meste af Fyn, men efter en bidende kold nat og morgen ligger temperaturen på omkring 8 graders varme.

- Der er lige nogle skyer, som driver ned nordfra. Det giver især Østfyn og Langeland lidt flere skyer og måske en lokal byge. Men på resten af Fyn ser vejret forrygende flot ud, siger vejrværten.

Temperaturen kommer i løbet af dagen ikke meget højere end de 8-9 grader. Samtidig får vi kun en relativt svag vind fra nord og nordøst.

I aften vil det fortsat være ret klart vejr, og temperaturen falder i løbet af aftentimerne til en 4-5 graders varme.

Natten til onsdag risikerer vi at få nattefrost flere steder på Fyn, når temperaturen falder ned mellem 1 graders frost og 4 graders varme.