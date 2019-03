Ekstraforestillinger på vej: Forsalg til sommerrevy slår alle rekorder

Salget af billetter til Odense Sommerrevy går så stærkt som aldrig før. På nuværende tidspunkt har revyen solgt flere end 18.000 billetter, hvilket svarer til, hvad revyen havde solgt sidste år på premieredagen den 10. maj.

De mange solgte billetter kommer bag på revydirektør Lars Arvad.

- Jeg er helt overvældet og oprigtigt talt overrasket over at det går så godt. Vi skal lige huske, at vi kommer fra et fantastisk salg i 2018, hvor antallet af billetter blev fordoblet i forhold til 2017. Så jeg havde ikke regnet med, at vi kunne stige yderligere i år. Men det er jo bare helt fantastisk og vidner om, at publikum har taget revyen til sig, og at vi har fat i det helt rigtige koncept, siger Lars Arvad.

Skuespillerholdet til årets revy består af Niels Olsen, Sofie Lassen-Kahlke, Thomas Mørk, Vicki Berlin og revydirektør Lars Arvad selv. Revyen instrueres af Joy-Maria Frederiksen.

Odense Sommerrevy spiller fra 9. maj til 15. juni i teltet på Engen i Fruens Bøge. Det er fjerde sæson, der spilles sommerrevy på Engen.

Gang i ideerne

Forberedelserne til dette års Odense Sommerrevy allerede i fuld gang. Holdet mødtes for første gang til idémøde den 23. januar 2019.

Holdets nye kvindelige skuespiller Sofie Lassen-Kahlke mødtes med sine nye kollegaer for første gang.

- Heldigvis er det et hold, som allerede kender hinanden rigtigt godt, da de har spillet sammen en del år efterhånden, men i år har vi jo med Sofie Lassen-Kahlke en ny spiller på holdet, som vi også skal have optaget i revyfamilien. Vi havde et fantastisk godt møde, hvor alle var enormt tændte og fulde af energi, og vi glæder os til at skulle i gang med at starte prøverne op til dette års revy, siger Lars Arvad.

