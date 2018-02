Togene kører med forsinkelse på grund af snevejret

Hvis du skal med toget onsdag, risikerer du at blive forsinket. DSB har problemer med sporskifte på grund af sneen.

Der er glatte veje flere steder på Fyn, og det skaber forsinkelser i biltrafikken.

Nu meddeler DSB, at der også er forsinkelser i togdriften i hele landet.

- Der er forsinkelser i det meste af landet, da snefygning giver udfordringer med at afvikle trafikken efter planen, da sporskifterne fyger til, og togene har svært ved at koble. Forsinkelserne forventes at vare ved det meste af dagen, skriver DSB på Twitter.

Du kan tjekke, om din rejse er forsinket i Rejseplanen.

Hvis du vælger bilen frem for toget, skal du køre forsigtigt. Der er meldinger om glatte veje flere steder på Fyn onsdag morgen, meddeler Vejdirektoratet.

På Fyn er det omkring Odense, Middelfart og Assens, at det står værst til.

Til trods for det har det været en rolig nat på de fynske veje. Der har i løbet af nattetimerne ikke været nogen færdselsuheld på Fyn, fortæller vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi onsdag morgen ved femtiden.

Politiet råder bilisterne til at køre forsigtigt.

Snevejret fortsætter onsdag. Der kan flere steder på Fyn falde mere end 15 centimeter i løbet af dagen, meddeler TV 2 Vejret.