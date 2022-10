Emilies elregning er eksploderet: Hvor er hjælpen til de studerende?

Emilie Andersens elregning er steget markant.



15. november skal den nyeste elregning betales. Den lyder på 7.662,69 kroner for tre måneder.

- Det har virkelig gået mig på det her, siger hun.

Den store elregning gør det svært for hende og kæresten at betale deres regninger, selvom de begge har to jobs ved siden af deres fuldtidsstudie.

Hun håber derfor på, at politikerne laver en indsats, der er mere målrettet studerende.

- I alt det her med energikrise og stigende priser er de unge og de studerende ikke blevet nævnt en eneste gang, siger hun.

Stod det til hende, skulle SU'en være højere.

- SU'en rækker bare ikke særlig langt, når der skal betales husleje, mad og nu også en kæmpe elregning, siger Emilie Andersen, der til daglig studerer til folkeskolelærer.

Emilie Andersen tror dog ikke på, at SU'en bliver forhøjet, men håber på, at der kommer en eller anden form for hjælp, der er målrettet til de studerende.

- Jeg havde egentlig forventet, at der ville komme noget til de studerende, ligesom der er kommet til de ældre, men der er bare ikke sket noget, siger hun.

Presset økonomi, selv med fire jobs

Emilie Andersen bor i Odense med sin kæreste i et nybygget rækkehus, og hun kan ikke forstå, hvorfor deres regning er så høj.

- Vi er ikke så meget hjemme, vi slukker lyset, og vasker tøj om natten. Ingen af os gamer, og fjernsynet kører ikke hele tiden. Vi synes ikke selv, vi bruger meget strøm, siger hun.

Ved siden af sit studie har Emilie Andersen to forskellige jobs, hvor hun arbejder mellem 15 og 20 timer om ugen. Hendes kæreste Benjamin Belkov har også to jobs og arbejder omkring 20 timer om ugen.

Hun oplever, at der er en generel holdning om, at de studerende 'bare' skal arbejde mere, hvis det er svært at få pengene til at række.

- Vi arbejder allerede røven ud af bukserne og kæmper for de penge, vi kan få ind, siger hun.