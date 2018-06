Forsker: Fynsk bank landets mest usikre

Totalbankens direktør Ivan Sløk tilbageviser, at Totalbanken skulle være et usikkert sted at placere sine penge.

Er Totalbanken i Aarup landets mindst robuste pengeinstitut?

Ja, siger forsker Johannes Raabølle fra Aarhus Universitet. Han har netop offentliggjort sin årlige rangliste over danske pengeinstitutters robusthed i fagtidsskriftet Finans/Invest .

Ivan Sløk, direktør i Totalbanken, har svært ved at gennemskue, hvad der skulle gøre banken til et usikkert papir.

Han har udviklet en ny metode til at måle bankernes solvens - den såkaldte MSolvens.

Målemetoden rangerer den fynske bank som det mest usikre bankpapir på Fondsbørsen.

En bank hvor bankkunderne skal være påpasselige, når de flere penge i banken end de 750.000 kroner, der dækkes af indskydergarantien.

I grove træk opgør man i dag bankernes polstring ved hjælp af deres solvens baseret på bankens egne regnskabstal.

Men netop den metode fejlede op til sidste finanskrise, mener Raaballe.

I stedet anbefaler han at bruge den såkaldt »markedsopgjorte solvens« (MSolvens), der bygger på markedsværdien af bankens aktier divideret med den markedsopgjorte usikkerhed på bankens aktiver – det vil sige i praksis bankens udlån.

Metoden har både sine modstandere og tilhængere. Finansrådet henholder sig til Finanstilsynets krav til bankernes solvens og soliditet.

Det samme gør Ivan Sløk, direktør i Totalbanken.

- Jeg kender ikke Johannes Raaballes bagvedliggende beregninger, så jeg har svært ved at forholde mig til tallene. Jeg bider dog også mærke i, at han i forbindelse med offentliggørelsen siger, at bankerne klarer sig godt i øjeblikket, og at vi taler om et fremtidsscenarie, hvor konjunkturerne vender, siger Ivan Sløk.

Han henviser til, at Totalbanken sidste år tjente 39 millioner kroner før skat og i år forventer et overskud på et lignende niveau.

Samtidig er hensættelser til tab faldet kraftigt de seneste år - alene sidste år med 18 millioner kroner.

Banken har en egenkapital på 328 millioner kroner.

Mens Totalbanken udgør ankerlanternen i Johannes Raaballes solvensliste, ligger Fynske Bank lunt til som det femte bedste papir blandt de børsnoterede banker.

