Forsker: Sprognævnet vil dø en langsom død i Bogense

Fem sprogforskere vil hellere have Odense end Bogense, hvis Dansk Sprognævn flyttes fra København.

Fem sprogforskere vil have omstødt beslutningen om at flytte Dansk Sprognævn til Bogense.

Forskerne fik tirsdag foretræde for Uddannelses- og Forskningsdvalget på Christiansborg om konsekvenserne af udflytningen fra København til Fyn.

I delegationen var Frans Gregersen, professor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Han mener ikke, at Bogense er det rette sted for sprognævnet, og siger at det ikke er en hensigtsmæssig placering for en national institution:

- Der er ikke noget galt med Bogense. Der er bare ikke noget universitetsmiljø, der kan bakke den forskning op som foregår i Dansk Sprognævn. Der er ikke nogen af de kontakter, som er væsentlige som interessenter for Dansk Sprognævns virksomhed; det vl sige ministerier, presse og den slags, siger Frans Gregersen.

Delegationen har peget på, at placere sprognævnet i Odense i stedet:

- Hvis man absolut vil flyttte det fra København, siger Frans Gregersen.

Dansk Sprognævn vil forvitre

Hvad vil der ske, hvis Dansk Sprognævn bor i Bogense?

- Vi frygter faktisk, at selve institutionen forvitrer, at den ikke kommer til at kunne forny sig, at man ikke kommer til at kunne lokke studentermedhjælpere til, at man ikke kan få phd-stipendiater til at fungere i det miljø, som er så langt væk fra forskningen, siger Frans Gregersen.

- Det vi forestiller og er, at man kan placere Dansk Sprognævn i Odense, men kan placere det i København, men det er livsnødvendigt for Dansk Sprognævn, at være i kontakt med forskning.

Livsnødvendigt? Dansk Sprognævn vil dø, hvis det ikke sker?

- Det er det vi frygter. Altså ikke en hurtig død, men en langsom død. Og man kan jo sige, at ministeren har jo med sit initiativ her allerede lagt op til, at Dansk Sprognævn flytter ud af opmærksomhedsfeltet. Det er jo kun de institutioner, som man gerne vil af med fra Hovedstaden, som man har smidt ud fra Hovedstaden.

- Og det kan man jo se med en række af de institutioner det drejer sig om; det er dem man bedst kan undvære.

- Det er en prioritering allerede der, siger Frans Gregersen.

Læs også Sprognævnsdirektør: - Jeg kunne ikke drømme om at flytte til Bogense

01:32 Professor Frans Gregersen om udflytning af Dansk Sprognævn til Bogense. Luk video

Læs også Borgmester besøgte Sprognævn: Hilste på mulige nye fynboere

00:32 Henrik Jørgensen, lektor i dansk sprog ved Aarhus Universitet: Folks stavekontrol vil forvitre. Luk video

Læs også DF undrer sig over placering af sprognævn