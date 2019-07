Forskere: Den danske Tour-start i 2021 er blevet oversolgt

Når Danmark - og Fyn - i 2021 skal være vært for starten af Tour de France, vil "flere milliarder seere" følge med, og det er ubetalelig reklame for nationen.

Sådan blev nogle af fordelene ved at arrangere tre etaper af det franske løb fremlagt i februar.

Men de positive effekter ved den største offentlige investering i en idrætsbegivenhed nogensinde er groft overdrevet. Det mener forskere, skriver Politiken.

Læs også Kendt fynsk eventchef skal styre touren i Nyborg

- Politikere skal sælge begivenheden til folket for at retfærdiggøre investeringen af offentlige penge. Derfor refererer de til overdrevne tal, siger sportsøkonom Daam Van Reeth til Politiken.

Han er professor ved universitetet i belgiske Leuven og har forsket i cykelsportens økonomi.

De danske arrangører havde ellers adgang til mere troværdige oplysninger end dem, der blev præsenteret i februar. Det viser aktindsigter fra Statsministeriet.

Eksempelvis er det ifølge Daam Van Reeth ikke i nærheden af at være præcist, at "flere milliarder seere vil følge med".

- Hvis man ser på unikke personer, der ser Tour de France, peger min forskning på, at tallet ligger på mellem 40 og 50 millioner over tre uger. For en individuel etape ligger det på mellem 10 og 20 millioner, siger han til avisen.

Også de mulige indtægter for Danmark er ifølge flere forskere oppustet, mens udgifterne bliver større end de knap 90 millioner offentlige kroner, de er angivet til at være.

Læs også Superstjernens afbud åbner Tour-muligheder for Kragh

Formanden for interessentskabet bag den danske Tour de France-start er Frank Jensen (S), overborgmester i København.

Men hans pressefolk henviser til Alex Pedersen, der er ansat som direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021.

- Jeg vil gerne lægge mig fladt ned. Der er ikke flere milliarder mennesker, der kommer til at se de tre danske etaper. Det er simpelthen en fejl, som jeg kun kan beklage, siger Alex Pedersen til Politiken.

Han medgiver også, at de offentlige udgifter bliver større end det angivne budget.

Men han afviser, at de danske arrangører bevidst har skønmalet effekterne.