Forskere: Fiskere smider ulovligt tonsvis af torsk ud i havet

En opgørelse viser, at danske fiskere i 2016 smed 1300 ton torsk ud i Østersøen, selv om det er forbudt. Formanden for de fynske fiskere giver stramme EU-regler skylden.

De danske fiskere smider tonsvis af små fisk, der oftest er døde, ud i havet igen, selv om det er forbudt. Det skriver DR Nyheder.

En opgørelse, som forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har lavet for DR Nyheder, viser, at danske fiskere alene i Østersøen i 2016 smed 1300 ton torsk i havet. Til trods for at det altså er ulovligt.

Forbuddet mod at smide fisk ud kaldes landingsforpligtigelse. Det er EU-regler, der trådte i kraft for tre år siden.

- I alle de fiskerier, vi har været med ude på, er der stadig en udsmidning af de arter, der er en landingsforpligtelse på.

- Den lovgivning efterlever man i hvert fald ikke, siger Jørgen Dalskov, der er cheffiskerikonsulent på Danmarks Tekniske Universitet, til DR Nyheder.

Ti procent bliver smidt ud igen

Forskerne fra DTU har blandt andet været med på en række fangstrejser for at kortlægge antallet af ulovligt udsmidte fisk.

De har fundet ud af, at godt ti procent af al dansk torsk fra Østersøen i 2016 blev smidt i havet igen. Det kan betyde, at der bliver fisket flere fisk, end fiskebestandene kan holde til.

Hos Danmarks Fiskeriforening erkender formand Svend-Erik Andersen, at ikke alle fiskere følger reglerne.

- Man har vendt op og ned på reglerne om beskyttelse af små fisk. Tidligere var det påbudt at genudsætte dem, nu er det påbudt at lande dem, også selv om de er levende, siger Svend-Erik Andersen til DR Nyheder.

Ifølge ham har fiskerne brug for tid til at vænne sig til reglerne.

Reglerne, der blev indført i 2015, lyder, at alle fisk - både store og små - skal tages med i land. Formålet med reglerne er blandt andet at undgå, at der bliver fanget små fisk, og at de går til spilde.

Fynsk formand: For stramme EU-regler

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, fra Middelfart mener, at stramme EU-regler for godkendelse af fiskernes net er en del af problemet.

- Vi kan ikke helt undgå at små fisk svømme ind i nettet. I den vestlige del af Østersøgen, hvor de fynske erhvervsfiskere primært fisker, ligger procenten på seks, og den er svær at få længere net, siger Allan Buch.

Fiskerne kan minimere bifangst af små fisk ved at bruge forskellige typer net, men der er svært af få nye net godkendt, fortæller Allan Buch.

- Vi ved godt hvordan vi skal undgå at fange de små fisk. Det kan vi ved at bruge forskellige net. Men stramme EU-regler gør det meget svært at få godkendt nye net, siger Allan Buch.