Forskere på skolebænken: - Vi bruger for mange ord

Til dagligt arbejder Niels Bielenberg som professor i psykologi, hvor han jonglerer med ord som hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse.

I forskerkredse gælder det om at være meget præcis og betyder ofte lange grundige forklaringer. I dag er han på skolebænken for at vende den tankegang på hovedet og skære alle overflødige formuleringer fra.

Han er på medietræningsdag i Regionshuset i Vejle og skal sammen med de øvrige forskere stille sig op direkte foran kameraet og forklare sit projekt.

- Det er grænseoverskridende, men jeg synes, vi har lært rigtig meget af det, siger han til TV 2/Fyn.

Medietræningen står Journalist og læge Charlotte Strøm for. Hun er konsulent i Sharpen og skal lære forskerne at gøre op med frygten for ikke at være præcise nok.

Borgerne i Region Syddanmark kan til september stemme om fordelingen af to millioner forskningskroner. Pengene fordeles med en million kroner til førstepladsen og henholdsvist 600.000 kroner og 400.000 kroner til anden- og en tredjepladsen.

I kampen om stemmerne gælder det om at fange borgernes interesse, og det skal ske med så få ord som muligt.

Niels Bielenberg vil forske i hvordan, man kan lave et bedre samarbejde mellem kommune, psykiatri, patienter og pårørende for at hjælpe børn og unge med ADHD. Her er ord som tværsektorielt samarbejde no go.

- Det svære at kommunikere er lige præcist - hvad er det, vi vil opnå? Det er vigtigt i sådan en konkurrence at få fortalt folk, hvad det egentligt er, vi vil opnår

De er fem forskere, som skal dyste om 2 millioner kroner og to af dem er fynske.

Maja Skov Kragsnæs er læge og phd-studerende på OUH's gigtafdeling. Hun vil undersøge, om patienter med gigt får det bedre, hvis man giver dem sunde tarmbakterier.

For hende er det sværeste at nå ind til kernen af budskabet lunhurtigt.

- Når jeg kommunikerer med mine kolleger og holder foredrag har vi længere tid til at nå ned i dybden og det er i et mere kompliceret sprog. Her skal vi nå konklusionen med det samme og vi lærer, hvordan man kan gøre det kort, så budskabet når ud, siger hun.

Fem finalister Psykiatrien i Region Syddanmark: Samarbejde mellem kommune, psykiatri, patienter og pårørende for at hjælpe børn og unge med ADHD

Odense Universitets Hospital: Tarmfloraens effekt på og gigtsygdomme

Sygehus Sønderjylland: Samarbejde mellem kommuner, plejehjem, praktiserende læge og sygehus ved akutsygdomme for ældre

Sygehus Lillebælt: Hudkræft

Sydvestjysk Sygehus: Årsagen til svangerskabsforgiftning

Forskerne ved sygehuset i Esbjerg deltager med et projekt om svangerskabsforgiftning, Sygehus Sønderjylland er med i konkurrencen med et projekt om samarbejde mellem plejehjem, kommune, praktiserende læge og sygehus hos ældre patienter. Sygehuset i Vejle deltager med et projekt om hudkræft.

Stor interesse fra borgerne

Projektet startede i 2017 på Fyn hvor over 12.000 borgere var med til at stemme om vinderen af en million kroner. Efter to år med stor interesse besluttede regionsrådet at udbrede projektet til Syd- og Sønderjylland og fordoble puljen til to millioner kroner.

- Det der med at få så mange som muligt til at stemme det vil vi jo allesammen gerne have, og jeg synes også, det er sjovere, hvis der er rigtig mange med. Så vi er jo også et hold, mener Niels Bilenberg.

Læge og journalist Charlotte Strøm står som konsulent i virksomheden Sharpen for dagens medietræning. Hun har brugt formiddagen på teori og over middag kommer forskerne i ilden bag kameraet. Hun er godt tilfreds med dagens resultat.

- Jeg synes faktisk, de er kommet ret langt. Nogle af dem er blevet superskarpe til at formidle lige præcist, hvad deres projekter handler om. Jeg mener, de er klar til kampen, vurderer hun.

Projektet bliver skudt igang efter sommerferien, men forskerne er allerede igang med at involvere patienter og samarbejdspartnere i deres projekter.

Vinderne bliver kåret til finaleshowet på SDU i Kolding den 2. oktober.

Maja Skov Kragsnæs er klar til at kæmpe for sit projekt.

- Jeg skal da hjem foran spejlet og så skal jeg øve mig og få nogle gode punhclines. Og så har vi et supergodt projekt, der ikke er svært at formidle og som rigtig mange kan relatere sig til, så jeg er jeg er meget fortrøstningsfuld, smiler hun.

