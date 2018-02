Forskning skal forebygge selvmord på togskinnerne

Center for Selvmordsforskning har startet et nyt forskningsprojekt, som har til formål at forbygge selvmordsadfærd blandt borgere og hjælpe DSB med følgevirkningerne af de tragiske ulykker.

I januar 2018 blev der begået tre selvmord på blot 10 dage på togskinnerne i det fynske land.

Ved sådanne tragedier vil både pårørende, lokomotivføreren og togpassagerer have brug for hjælp til at håndtere de efterfølgende konsekvenser.

Derfor har Center for Selvmordsforskning startet et samarbejde med DSB om togpåkørsler. Forskningen har til formål at undersøge, hvordan man kan forebygge selvmordsadfærd blandt bogerne og at undersøge, hvilke følgevirkninger togføreren og personale, der har overværet påkørsler. Det skriver Fyens Stiftstidende.



Centerleder hos Center for Selvmordsforskning Lilian Zøllner er en af dem, der er med i forskningsprojektet.

- DSB rettede henvendelse til os og spurgte, om vi kunne indgå et samarbejde om et forskningsprojekt. DSB vil gerne gøre noget for deres lokomotivførere og deres personale. De ønsker at lave en slags almen forebyggelse, forklarer hun til Fyens Stiftstidende.

Problemet er vedholdende

Hvert år opgør Trafikstyrelsen en sikkerhedsrapport, som blandt andet indeholder data over antallet af selvmord, der bliver begået på togskinnerne i Danmark.

​De seneste tal fra sikkerhedsrapporen for togpåkørsler udkom i slutningen af 2017.

Togpåkørsler 2016: 25

2015: 30

2014: 32

2013: 28

2012: 44

- Det svinger, hvor mange selvmord, der er. Der har ikke været et drastisk fald over en længere periode, så problemet er meget vedholdende. Det er altså et problem, der ikke går væk, så man må forsøge at gøre noget andet og mere for at forbygge det, fortæller Lilian Zøllner.

Trafikstyrelsen opdeler ikke deres tal geografisk, hvorfor det ikke er muligt konkret at se, hvor mange selvmord der har været på de fynske togskinner.

Projektet forventes at være færdig sidste på året.