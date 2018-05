Forskud på Frederiks fødselsdag: 87 plejehjemsbeboere løber deres eget Royal Run

En uge før kronprins Frederik løber Royal Run i Odense, tog 87 beboere fra forskellige plejecentre i Odense forskud på løbet med deres helt eget Royal Run.

Når Royal Run løber af stablen i Odense den 21. maj, drejer det sig om at løbe. Men 87 beboere fra Odenses plejecentre valgte at åbne fejringen af kronprins Frederik med deres egen version af løbsarrangementet tilpasset de ældre, Royal Run Special.

Læs også Find din lokale Royal Run-løbeklub

- Vi holder Royal Run for plejehjemsbeboerne, hvor vi har nogle forskellige poster. Vi skal have et stafetløb, vi skal selvfølgelig ud at løbe lidt, og så skal vi kaste og sparke, siger Vinnie Skovkjær, der er leder af Odense Kommunes aktivitetsenhed OK Aktiv.

Normalt afholder OK Aktiv et sommer-OL for beboerne på Odenses plejecentre i forsommeren, men i år er plejecentrene inviteret til Royal Run i stedet for.

- Vi har simpelthen valgt at ændre vores motionsdag i år og i stedet fejre kronprinsens fødselsdag, siger Vinnie Skovkjær.

Motion og socialt samvær

De ældre får rørt sig, og de får samtidig mulighed for at mødes på tværs af plejecentrene i kommunen. Der er også fotografering af de forskellige hold, og de ældre bliver trakteret med grillmad.

Læs også Royal Run: Underholdningsprogrammet for Odense er klar

- Vi skal selvfølgelig have en rigtig god dag, og så skal vi jo have noget god mad, nogle grillpølser fra Byens Køkken, så jeg er helt overbevist om, at de (Odenses ældre, red.) går hjem og har haft en fantastisk dag, siger Vinnie Skovkjær.

Fokus på faglighed

Men en aktivitetsdag for så mange plejecenterbeboere afholdes ikke uden fokus på faglighed og forsvarlighed. Derfor har de medarbejdere, der deltager aktivt i planlægningen og afholdelsen af Royal Run Special, været på et to-timers undervisningsforløb hos DGI.

- Det er meget vigtigt for os, at sådan et fysisk arrangement her bliver afholdt ansvarligt, men uden at vi kommer til at pakke de ældre ind i vat. Rigtig mange af dem kan jo godt stadigvæk bruge deres krop til en masse, der skal bare tages højde for de rigtige ting i forhold til muskelmasse, alder og kroppens funktionsdygtighed i forskellige livsfaser. Derfor har vi forberedt os grundigt på alle områder, fortæller Vinnie Skovkjær.

Læs også I form med Royal Run: Borgmester vil løbe for kronprinsen

TV 2/Fyn dækker Royal Run på mandag den 21. maj. Vi sender direkte fra kronprinsens fødselsdagsløb i Odense fra klokken 14.30.