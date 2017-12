Forslag: Giv tilladelse til at sælge genbrugeligt affald

Der er op til 140 millioner kroner at hente årligt, hvis udsmidte apparater blev genbrugt, viser undersøgelse fra SDU. Nu foreslår Dansk Affaldsforening, at affaldsselskaber skal have mulighed for at oprette socialøkonomiske virksomheder på affaldsområdet.

Hvert fjerde husholdningsapparat såsom kaffemaskiner og blendere, som vi smider ud, fungerer fint. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet (SDU) af kasseret elektronik.

- Det undrer mig, at folk smider så meget ud, som virker glimrende, siger ph.d-studerende Keshav Parajuly fra SDU Livscykluscenter.

I to uger i foråret har Keshav Parajuly stået på hovedet i genbrugsstationens bure med kasserede små husholdningsapparater og billedskærme.

Næsten fem ton elektronikaffald fra otte forskellige genbrugsstationer i Odense er blevet inspiceret og testet. 22 procent af husholdningsapparaterne fungerede perfekt, mens det var tilfældet for 7 procent af billedskærmene.

- Store værdier går tabt. Hvis de fungerende elektronikprodukter blev solgt videre til genbrug, var den samlede årlige gevinst mellem 65 og 140 millioner kroner, siger Keshav Parajul.

Giv tilladelse til at sælge

Derfor foreslår Dansk Affaldsforening, at kommuner og affaldsselskaber skal have mulighed for at oprette såkaldte socialøkonomiske reparationsvirksomheder på affaldsområdet.

- Hvis Danmark skal udvikle den cirkulære økonomi, skal produkterne have nyt liv og tilbage i brug. Derfor er det sund fornuft at skabe nogle socialøkonomiske virksomheder, hvor vi kan bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet og samtidig reparere de genstande, borgerne afleverer på genbrugspladserne – til glæde for miljøet, økonomien og de mennesker, der sparer lidt penge, siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.

De genstande, som borgerne afleverer som affald, skal virksomheder kunne reparere på og sælge, så de kommer tilbage i spil – uanset om det gælder elektronik eller en gammel sofa, mener Dansk Affaldsforening.

- Det er vigtigt, at kommuner og affaldsselskaber afsøger mulighederne for samarbejde med lokale samarbejdspartnere – herunder private virksomheder. Det gælder både i selve driften såvel som i forhold til at aftage og sælge de genstande, der er blevet repareret, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Frygter skævvridning

Dansk Industri frygter, at Dansk Affaldsforenings forslag vil forvride konkurrencen.

- I dag er det lidt ugennemsigtigt, hvordan de kommunale genbrugsbutikker er skruet sammen og finansieres. I hvert fald kan vi sige, at de private genbrugsorganisationer føler en unfair konkurrence. Man kan også spørge sig selv, om det er en kommunal opgave at drive en butik, eller om man hellere skulle indgå et samarbejde med private. Så kommunen varetager sin rolle omkring affald, og så kan de private aktører varetage de øvrige opgaver, lyder det fra Karin Klitgaard, der er miljøpolitisk chef i Dansk Industri til TV2.