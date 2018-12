Flere skal overnatte i Nyborg: Forslag om stort hotel på omdiskuteret grund

Socialdemokraterne i Nyborg mener, at Lynfrostgrunden i Nyborg er den oplagte placering til et nyt hotel i byen.

"På trods af, at Nyborg har mere end 1000 hotelsenge, så mangler byen faktisk hotelkapacitet. Før sommerferien blev Kultur- & Fritidsudvalget orienteret om, at Nyborg Idrætscenter på et tidspunkt måtte afvise DBU, der havde ønsket at lægge et arrangement i byen, da man ikke kunne finde hotelværelser. Samtidig melder flere af byens store erhvervsvirksomheder, at de fra tid til anden må sende internationale gæster til Odense af samme årsag. Det kan vi som by ikke leve med..."

Sådan skriver Socialdemokraterne i det forslag, de nu vil diskutere med byrådet. De mener, at stedet er oplagt til en placering af et hotel, fordi grunden ligger tæt på både motorvejen og banegården, samtidig med at Lynfrostgrunden ligger bynært.

- Det er et forslag, vi diskuterede på vores gruppemøde i torsdags. Det vil kunne løse udfordringen med, at vi mangler hotelpladser i byen, siger Jesper Nielsen, der siger, at det er en enig socialdemokratisk gruppe, der står bag forslaget.

Hotel og boks-butikker

Jesper Nielsen peger på, at der også gerne må være erhverv på grunden, og det kunne eksempelvis være nogle af det større boks-butikker, der kræver mere plads for at kunne etablere sig i Nyborg.

- Det kunne være butikker som for eksempel Power eller Elgiganten, der kunne ligge der. Men det skal ikke være detailhandel som tøjbutikker. De skal stadigvæk ligge i midtbyen, siger Jesper Nielsen.

Jesper Nielsen mener også, at et hotel skal være af en anseelig størrelse, så det både kan huse gæster og drive konferencevirksomhed på stedet.

- Nu skal jeg ikke gøre mig til ekspert, men jeg mener, at der skal være plads til 200-300 gæster. Hvis der er nogen, der siger, at det kræver 500 pladser, så er det den størrelse, der skal bygges, siger han.

Nye Toner

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) har endnu ikke set forslaget fra S, men han er som udgangspunkt positiv over for forslaget, som han kalder nye toner fra Socialdemokratrne.

- Hvis de er mere åbne for at at udvikle grunden, synes jeg da, det er er rigtig fint. Vi har jo alle besluttet en strategisk byudvikling, der blandt andet skal udvikle Lynfrostgrunden, men vi kan og må ikke bestemme, hvad der skal ligge på grunden. Det handler også om, hvad investorer vil være med til at finansiere, og hvis det er et hotel, er det fint, siger Kenneth Muhs og fortsætter:

- Vi skal lave en udvikling, der understøtter, at vi gerne vil være det førende indkøbssted på Østfyn. Hvad der kommer på grunden, er betinget af, hvad investorer vil investere i. Hvis det for eksempel skal være boks-butikker, kræver det butiksarealer på over 500 kvadratmeter, og dem kan vi ikke tilbyde andre steder end på Lynfrostgrunden.

Nye eller eksisterende hoteller

Socialdemokraterne har ikke et konkret bud på, hvem de gerne ser som hotelejer på Lynfrostgrunden.

- I første omgang kunne vi tage kontakt til de hoteller, vi har i forvejen, Sinatur Hotel Storebælt eller Hotel Nyborg Strand, om de kunne have lyst til at bygge hotel, men ellers er der andre kæder, der ikke ligger i byen i forvejen, siger Jesper Nielsen.

Forslaget bliver sendt til resten af byrådet mandag.