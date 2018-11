Milliarder: Forslag om hjælp til støjplagede fynboer

Nu er der hjælp på vej til støjplagede fynboer. Konservative vil bruge to milliarder kroner på at hjælpe naboer til statsveje, som er generet af trafikstøj.

- Støj dræber, og når op til 500 dødsfald om året kan tilskrives støj, så synes jeg det er alvorligt. Og vi må også bare sige, at trafikmængderne er stigende og derfor skal vi også håndtere den støj, som det medfølger, siger børne- og socialminister, Mai Mercado, som er valgt til folketinget for Konservative.

Vejdirektoratet vurderer, at op imod 106.000 boliger er ramt af trafikstøj fra statsveje som overstiger grænsen på 58 decibel.

- Vi har fornyligt sat penge af til at bekæmpe støj, og der er også blevet prioriteret projekter også på den vestfynske del af motorvejen, men vi må bare erkende, at det ikke er nok og derfor er det vigtigt, at vi prioriterer mere, og vi foreslår to milliarder kroner, siger Mai Mercado.

Penge skal komme fra trafikmilliarder

Tidligere har der været sat 90 millioner kroner af til trafikinvesteringer i en infrastrukturfond. Og netop nu forhandler regeringen om et udspil til en ny infrastrukturfond, som skal finansiere fremtidige trafikinvesteringer. Det er fra den fond, at Konservative foreslår, at der skal findes penge til støjbekæmpelse.

Er det her ikke bare et valgoplæg?

- Det er der nogen der vil sige, men det er ikke mange måneder siden, at vi fik gjort noget ved støjen her på Fyn, og derfor går vi bare skridtet videre og siger, at det er naturligt at få afsat flere penge. Spørgsmålet er om to milliarder kroner er i underkanten, slår Mai Mercado fast.

På Fyn er der to kommuner, som er med på Vejdirektoratets liste over områder, hvor der er potentiale for at arbejde videre med støjreducering. I Svendborg er det området ved Sundbrovej ved Vestergade og området op af den fynske motorvej i det sydlige Odense.

Ifølge flere undersøgelser er støj fra trafikken hvert år årsag til mange hundrede tilfælde af både diabetes og slagtilfælde.