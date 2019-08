Fup og fidus: Forsøg på tricktyveri i Gudbjerg

Klokken 11 søndag formiddag dukkede en kvinde op hos en mandlig beboer på Præstemarken i Gudbjerg på Sydfyn.

Hus gik ind til i huset og udgav sig for at komme fra hjemmeplejen.

Kvinden oplyste, at hun skulle have 400 kroner, som plejehjemmet havde haft som et udlæg til medicin til den mandlige beboer.

- Den mandlige beboer var straks klar over, at det var fup og fidus, skriver Fyns Politi i døgnrapporten.

Derfor han afviste hende.

Kvinden beskrives som dansk af udseende, omkring 50 år, 175 - 180 centimeter høj. Hun er spinkel af bygning, havde gråt langt hår sat op i en hestehale, og hun havde briller sat i håret.

Kvinden var iført cowboybukser og en striktrøje.

