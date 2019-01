Forsøgte at få en pakke med et kilo heroin leveret til Netto

Torsdag blev en 28-årig mand med britisk statsborgerskab idømt fire et halvt års fængsel og en advarsel om udvisning for forsøg på at smugle et kilo heroin ind i landet.

Det oplyser specialanklager Klaus Lauridsen fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Læs også Tyve stjal dyre designermøbler fra fynsk slot

Den 28-årige havde ellers forsøgt på kreativ vis at få stoffet ind i landet, hvor både tørrede frugter fra Afghanistan, et bryllup i Pakistan, en træskål og en odenseansk Netto spillede en rolle i mandens plan.



Politiet byttede heroinen ud



Ifølge specialanklageren har den 28-årige forklaret, at han var til et bryllup i Pakistan, hvor han havde mødt en mand, der foreslog, at der kunne være en god forretning i at sælge tørret frugt.

- Så hans forventning var, at han skulle modtage en vareprøve med tørret frugt, fortæller specialanklager Klaus Lauridsen til TV 2/Fyn.

Men de tyske myndigheder fattede mistanke til pakken, der var sendt fra et firma med adresse i Afghanistan. I pakken fandt myndighederne et kilo heroin i et hulrum i en træskål.

- De kontaktede de danske myndigheder, som byttede heroinen ud med et andet stof, og de fulgte så pakken frem til modtageren.

Politiet observerede boksen i Netto på Svendborgvej, og efter den 28-årige havde hentet sin pakke, blev han anholdt en julidag sidste år.



Slap for udvisning



Torsdag blev den 28-årige så idømt fængsel. Anklageren havde ellers nedlagt påstand om udvisning af Danmark, men et flertal af dommerne afgjorde, at han i stedet fik en advarsel om udvisning.

- Det er dét, der førhen hed en betinget udvisning, forklarer Klaus Lauridsen.

Manden modtog dommen og er nu varetægtsfængslet.