Her er nøglepersonerne: Få overblikket i sagerne om Tina Bue

Sagen om det tidligere byrådsmedlem har TV 2/Fyn afdækket over det seneste halve år og trækker spor gennem fire fynske kommuner. I videoen ovenfor kan du på to minutter få et indblik i de vigtigste nedslag, og nedenfor kan du selv få et overblik over det persongalleri, som indtil videre er impliceret i sagen.

Tidligere torsdag sendte Odense Kommune sagen videre til Fyns Politi. Det skete efter måneders arbejde med en intern undersøgelse af Tina Bues ageren som ansat i Odense Kommune.

Odense Kommune retter i undersøgelsen særdeles hård kritik af Tina Bue Frandsen, fordi der ikke er foregået journalisering i Phønix. Phønix var Odense Kommunes eget uddannelsescenter, som Tina Bue var leder af.

Dermed er der en række af de spørgsmål, som TV 2/Fyn har rejst i forbindelse med det seneste halve års afsløringer, som den interne undersøgelse ikke er i stand til at besvare fyldestgørende.

Blandt andet har det ikke været muligt i undersøgelsen at kaste lys over, hvorfor Tina Bue Frandsens private forretningspartner i konsulenthuset Ankerhus Gruppen i en årrække havde adgang til at købe og videresælge kommunale kurser med stor avance.