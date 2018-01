Forsvarets nye dronecenter skal ligge på Fyn

Fyn kan se frem til hundredvis af nye arbejdspladser, når Forsvarets officielle dronecenter placeres på Fyn.

Regeringen har søndag præsenteret et nyt forsvarsforlig, og i den forbindelse bliver et nyt test- og udviklingscenter placeret på Fyn.

Det fynske folketingsmedlem Trine Bramsen (S) glæder sig over det nye forsvarsforlig. Hun tror, dronecentret vil give hundredvis af nye arbejdspladser til Fyn over de kommende år.

- Det kommer forhåbentlig til at betyde, at vi får mange flere arbejdspladser. Vi får Forsvarets officielle nye test- og udviklingscenter til Fyn. Der kommer kun til at være ét i Danmark, og det kommer til at ligge på Fyn, siger Trine Bramsen (S) til TV 2/Fyn.

- Det betyder, at det bliver hamrende attraktivt for udenlandske virksomheder at komme til Fyn og teste deres droner, forklarer hun.

Fynsk droneerhverv

I løbet af de seneste år har H.C. Andersen Airport udviklet sig til Danmarks første dronelufthavn.

Luftrummet omkring lufthavnen nord for Odense er specialiseret til at kunne håndtere test af droner. Det er derfor oplagt, at Forsvarets dronecenter placeres sammen med den fynske lufthavn.

- Vigtigst af alt er det en blåstempling af vores dronelufthavn i H.C. Andersen Airport, fastslår Trine Bramsen.

Det nye seksårige forsvarsforlig tilfører 12,8 milliarder kroner til Forsvaret frem mod 2023. Det er den første egentlige budgetforøgelse siden den kolde krig.