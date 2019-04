En 16-årig dreng forlod onsdag aften en institution i Middelfart, og siden da har Fyns Politi eftersøgt ham.

Men fredag middag skriver politiet på det sociale medie Twitter, at han er fundet i god behold.

Fredag morgen fortalte politiet til TV 2/Fyn, at der har været aktivitet på den 16-åriges mobiltelefon, men at de ellers ikke havde noget konkret at gå efter.

Men seks timer senere er han altså fundet i god behold.

Fyns Politi har ikke ønsket at fortælle flere detaljer om den fundne 16-årige.