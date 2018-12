Forsvundet 69-årig fundet død

Opdatering Fyns Politi meddeler klokken 09.43 på Twitter, at det lokale beredskab i Svendborg klokken 09.16 fandt en livløs person i vandet ved Svendborg. Samtidig bekræfter politiet, at der er tale om den 69-årige Svend Aage Stuhr, som forsvandt natten til lørdag. Ifølge Fyns Politi er der intet der tyder på, at der skulle være sket noget strafbart.

Søndag morgen må politi og pårørende til den forsvundne Svend Aage Stuhr erkende, at der er meget lille sandsynlighed for, at den 69-årige efterlyste mand fra Svendborg bliver fundet i live.

Alt tyder på, at han natten til lørdag forlod hjemmet og kørte til Svendborgsundbroen, hvor han efterlod sin cykel.

Fyns Politi ledte forgæves lørdag til mørkets frembrud med drone og hunde, og søndag morgen siger vagtchef Thomas Bentsen, at der ikke er det store håb om at finde Svend Aage Stuhr i live:

- Alt indikerer desværre, at han er hoppet ud fra broen. Og på denne tid af året er der ikke store chancer for at finde ham i live.

I et opslag på Facebook skriver sønnen Flemming Meyland Stuhr, søndag morgen, at "Håbet om at finde min far i live, er desværre minimalt. Håbet har vi dog".

Fyns Politi genoptager ikke eftersøgningen søndag, men Thomas Bentsen oplyser, at der er givet grønt lys til, at nogle frivillige hundeførere fortsætter med at afsøge kysten.

Ifølge Flemming Meyland Stuhr begyndte otte hundeførere søndag morgen en eftersøgning.

Svend Aage Stuhr forsvandt fra hjemmet på Kobberbæksvej i Svendborg natten til lørdag, og ved 13.30-tiden blev hans cykel fundet ved Vindebyøre på den nordlige del af Tåsinge.

Fundet af cyklen fik Fyns Politi til at fokusere på området, men efter nogle timer ringede en ung mand til politiet og fortalte, at han om natten, på vej over Svendborgsundbroen, var stødt på cyklen, havde taget den og kørt hjem på den.

- Det var jo forkert af ham, men det var godt, at han ringede. Han var noget brødebetynget, siger Thomas Bentsen.