Fortidsfund gjort i Nyborg: - Det er rigtig, rigtig stort

Mudder og afspærringer har i flere måneder præget Nyborgs centrale torv foran rådhuset. Arkæologer er nemlig i fuld gang med gravearbejdet, inden pladsen skal omlægges til den oprindelige turneringsplads, som Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet.

Og onsdag morgen dukkede et glimt af fortiden op af den smattede jord.

Det viste sig at være et trævandrør, der har udgjort en del af hovedlinjen til byens vandforsyningen i 1500-tallet, fortæller arkæologen Claus Frederik Sørensen, afdelingsleder for Østfyns Museers Landskab og Arkæologi.

- Vi har fundet en del af Nyborgs ældste vandforsyning. Det var noget af det, vi virkelig håbede, vi skulle finde i forbindelse med torv-gravningen. Nu er den kommet, så det er en meget stor oplevelse, siger han.

Viser byens betydning for kongen

Vandrøret er ikke det eneste af sin slags, der er fundet, men det særlige ved lige præcis dette vandrør er, at det viser, hvor resten af byens vandforsyning fordelte sig og blev koblet på Mølledammen.

- Det er koblingen til det hele. Hvis man forestiller sig et stort puslespil, så har vi fundet den centrale del, der gør, at vi kan lægge resten af puslespillet. Så det er rigtig, rigtig stort, siger arkæologen.

Vandrøret, der er fundet under udgravningen på Nyborg Torv, er en udhulet træstamme.

Ifølge Claus Frederik Sørensen var hele rørnettet med rindende vand i Nyborg en af Christian 3.'s store økonomiske satsninger og ikke noget, man så ret mange steder i Europa midt i 1500-tallet.

Derfor viser det også, at den fynske by havde en helt særlig betydning for kongen.

Toilet og lædersko fundet

Da Christian 3. i sin tid besluttede, at han ville have en turneringsplads i Nyborg, var pladsen dækket af adelens huse. Men de blev købt ud, og husene revet ned.

Bygningerne efterlod sig dog flere spor, og vandrøret af træ er langt fra et enligt fortidsfund under udgravningen.

Et af de mest bemærkelsesværdige fund er en middelaldervej fra 12-1300-tallet, der fører hen til en brønd.

Men der er også fundet en kælder, et latrin, et par lædersko i størrelse 42 og en masse store brosten.

Planen er, at stenene skal indgå i den nye belægning på torvet, når udgravningerne er færdige til næste år.